『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』　(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

写真拡大

　12月20日・21日に開催される『ジャンプフェスタ 2026』で、アニプレックスブースにて販売されるアニメ『鬼滅の刃』のグッズラインナップが公開された。

【画像】描き下ろし！袴姿の義勇、着物姿のしのぶ＆カナヲ　公開された新グッズ

　和と星空をテーマにした、ufotable描き下ろしイラストが公開され、和服姿で笑顔の炭治郎、善逸、カナヲ、しのぶ、義勇の姿が描かれている。

　販売グッズは、アクリルスタンド、ランダムホログラム缶バッジ、クリアファイル、クリアカード、ポストカードセット、アクリルチャーム、マフラータオルとなっている。

　『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。