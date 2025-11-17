ジャンプフェスタ『鬼滅の刃』グッズ発表 和服姿の義勇、カナヲ、しのぶ…ufotable描き下ろし絵使用
12月20日・21日に開催される『ジャンプフェスタ 2026』で、アニプレックスブースにて販売されるアニメ『鬼滅の刃』のグッズラインナップが公開された。
【画像】描き下ろし！袴姿の義勇、着物姿のしのぶ＆カナヲ 公開された新グッズ
和と星空をテーマにした、ufotable描き下ろしイラストが公開され、和服姿で笑顔の炭治郎、善逸、カナヲ、しのぶ、義勇の姿が描かれている。
販売グッズは、アクリルスタンド、ランダムホログラム缶バッジ、クリアファイル、クリアカード、ポストカードセット、アクリルチャーム、マフラータオルとなっている。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
