THE RAMPAGEの川村壱馬が活動休止することが発表された。17日、所属事務所のLDHが公式サイトを通じて伝えた。精神面の不調が確認され、医師により治療と療養に専念する必要があると診断されたという。

LDHは川村の活動休止発表の後、さらに公式サイトを更新。「【大切なお願い】プライバシー侵害、SNS上での誹謗中傷について」と題し、ファンによる悪質な行為や、誤情報の拡散、誹謗中傷について注意を促した。

「現在、事務所や関連店舗周辺、近隣店舗内などにおける出待ち・入待ち行為、遭遇情報をSNSなどで発信する行為が多数確認されております」「また、無断で所属アーティスト・タレントにカメラを向けて撮影やビデオ通話をしたり、隠れて動画や写真を撮影したり、その動画・画像や遭遇した場所をSNSなどに投稿したりする行為も目立っております」とファンによるプライバシーの侵害行為が散見されることを報告。

さらに「加えて、SNS上において憶測や誤情報の拡散、また個人への誹謗中傷を含む悪意のある内容の投稿も多数確認されております」とし「これらは、本人および関係者の心身に悪影響を及ぼす可能性があり、プライバシーを著しく侵害する極めて悪質な行為です」と糾弾した。

続けて「弊社では、これらの行為に対し、警察や弁護士と連携し、法的措置を含む厳正な対応を進めております。すでに複数の事案について、特定された一部該当者に対しては警察や弁護士より警告を実施しております。今後も所属タレントの安全確保のため、悪質な行為には断固たる措置を講じる所存です」と宣言した。