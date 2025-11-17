「なんてかわいいドライバー！」元ICONIQ・伊藤ゆみ、1歳娘との休日ショットに反響！ 「楽しそう」
韓国のアイドルグループ・Sugarの元メンバーで、日本では「ICONIQ」という芸名で活動していたこともある伊藤ゆみさんは11月17日、自身のInstagramを更新。1歳娘との休日ショットを公開しました。
【写真】伊藤ゆみ、1歳娘との休日ショットに反響！
この投稿には韓国語で、「最高のドライバー」「パラダイスシティは楽しまなきゃ」「なんてかわいいドライバー！すごく楽しそう〜」といったコメントが寄せられました。
(文:古原 美咲)
「最高のドライバー」伊藤さんは5枚の写真と1本の動画を投稿し、娘と過ごした休日の様子を公開しました。韓国のリゾート施設「パラダイスシティ」で過ごしたようで、娘と小さな車に乗る様子や、クリスマスマーケットを楽しむ姿を披露。仲良い親子の姿がかわいらしく印象的です。
「このフォルムがたまらんです」伊藤さんは10月13日の投稿でも、娘との日常の様子を公開。コメントでは、「かわいい 笑顔が癒し」「大きくなってる」「この海での横顔ー もうこのフォルムがたまらんです」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
