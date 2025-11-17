Á°¶¶°é±Ñ¡¢¿À¸Í¹°ÎÍ¤È½éÀï¡¡¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢µÜ¾ëÂåÉ½¤ÏÄ´À°Ãæ
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡Ê12·î28Æü¡ÁÍèÇ¯1·î12Æü¡Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª¤¬17Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢2Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦Á°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤Ï½éÀï¤Î2²óÀï¤Ç¿À¸Í¹°ÎÍ¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¸©Âç²ñ¤òÀ©¤·¤¿ÀçÂæ°é±Ñ¤¬ÉôÆâ¤Î¤¤¤¸¤áÌäÂê¤ò¼õ¤±¤Æ¼Âà¤·¤¿µÜ¾ë¸©¤ÎÂåÉ½¹»¤ÏÄ´À°Ãæ¤Ç¡¢1²óÀï¤Ç¤ÏÆáÇÆÀ¾¡Ê²Æì¡Ë¤ÈÅö¤¿¤ë¡£
¡¡³«²ñ¼°¸å¤Î³«ËëÀï¡ÊÅìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤ÏÁá¼Â¡ÊÅìµþB¡Ë¤È¡¢22Æü¤Ë¸©Âç²ñ·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÆÁÅç¸©ÂåÉ½¹»¤¬Àï¤¦¡£º£²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤òÀ©¤·¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤Ï½éÀï¤Î2²óÀï¤ÇÅì³¤³Ø±à¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£Áª¼êÀëÀÀ¤ÏÀìÂçËÌ¾å¡Ê´ä¼ê¡Ë¤ÎµÈÃÓ¹¸Âç¼ç¾¤¬Ì³¤á¤ë¡£