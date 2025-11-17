THE RAMPAGEの川村壱馬さんが、「当面の間活動を休止する」ことが、所属事務所「ＬＤＨ」の公式サイトで公表されました。



公式サイトでは「先週、THE RAMPAGEメンバーの川村壱馬に精神面の不調が確認され、医師の診察を受けました。」と、投稿。



続けて「その結果、心身の回復を最優先し、治療と療養に専念する必要があると診断されました。」「これを受け、当面の間活動を休止することとなりました。」と、報告しました。





更に「今後の公演に関して」「11月22日(土)に韓国での開催を予定しておりました『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 "PRIMAL SPIDER" 〜Borderless Threads〜 in SEOUL』は、主催者との協議の結果、先方の意向を踏まえ、延期することとなりました。払い戻し及び振替公演の詳細につきましては、決定次第改めてご案内申し上げます。」と、記しました。

また「12月24日(水)、25日(木)開催予定の『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 "PRIMAL SPIDER THE FINAL"〜大暴年会〜』ならびに12月31日(水)開催予定の『THE RAMPAGE COUNTDOWN LIVE 2025→2026』は、川村壱馬を除く15名で実施いたします。払い戻しの詳細につきましては、決定次第改めてご案内申し上げます。」「詳細のご案内まで、今しばらくお待ちいただけますと幸いです。」と、しました。



そして「今後の出演に関して」「以下の出演予定の番組・イベントにつきましても、15名で出演いたします。・12月3日(水) フジテレビ『FNS歌謡祭2025』・12月6日(土) 『TGC HIROSHIMA 2025』」と、記しました。









公式サイトでは「日頃より応援してくださっている皆様をはじめ、楽しみにお待ちいただいておりました皆様、関係者の皆様には、ご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。」と、投稿。



続けて「今回のお知らせにつきまして、診断結果や関係各所への説明および調整に時間を要したため、お知らせまでにお時間をいただきましたこと、重ねてお詫び申し上げます。」綴りました。



そして「なお、SNS上において憶測や誤情報の拡散、ならびに個人への誹謗中傷を含む心ない投稿が多数見受けられます。これらは、本人およびメンバー、関係者の心身に大きな負担を与え、プライバシーを著しく侵害する可能性があります。皆様におかれましては、節度ある行動にご協力いただき、温かく見守っていただけますようお願い申し上げます。」と、呼びかけました。



公式サイトでは「弊社といたしましては、本人の体調回復を最優先に考え、メンバー・スタッフ一同サポートしてまいります。活動再開の時期につきましては、医師の判断を踏まえ、慎重に検討のうえ、改めてご報告申し上げます。」と、しています。



