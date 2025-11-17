TBS NEWS DIG Powered by JNN

あす（火）は冬型の気圧配置が強まり、今シーズン一番強い寒気が南下してくる予想です。東北南部あたりまで平地でも雪が降るでしょう。また、夜にかけて雪雲の一部が太平洋側まで流れ込み、仙台や福島でも初雪の発表があるかもしれません。北陸は平地では雨が降る予想ですが、雪の混じる所がある可能性もあります。夜にかけて山陰でも雨や雪が降るでしょう。太平洋側の地域は雲が多めながらも、日差しが届きそうです。

あすの各地の予想最高気温です。
札幌　:2℃ 　釧路　:4℃
青森　:3℃ 　盛岡　:6℃
仙台　:9℃ 　新潟　:10℃
長野　:8℃ 　金沢　:10℃
名古屋:15℃　東京　:15℃
大阪　:15℃　岡山　:16℃
広島　:15℃　松江　:13℃
高知　:18℃　福岡　:12℃
鹿児島:16℃　那覇　:22℃

あすは強い寒気の影響で、日中の最高気温はきょう（月）より大幅に低いところがほとんどとなる見込みです。また、朝晩の気温もきょうより低くなるところが多いでしょう。

今週は、北日本の日本海側以外の地域では日差しの届く日が多くなりそうです。ただ、晴れる日は乾燥が進みそうです。火の取り扱いにはご注意ください。また、冷え込みのピークは水曜日から木曜日にかけて。師走の寒さとなる予想ですので、暖かくしてお過ごしください。