【NiziU】「tilnus（ティルナス）」の発表会に9人で登場！メンバーが“2026年に叶えたい願いごと”を語ったイベントをレポ♡

11月13日に開催された「tilnus（ティルナス）」の発表会にイメージモデルを務めるNiziUが登壇！そこで今回は、新商品の魅力＆イベントレポをお届けします。さらに、当日誕生日を迎えたMAYUKAへのサプライズの様子もお見逃しなく♡

「tilnus（ティルナス）」から新商品「ティルナス パールコア アイパレット」が登場！

NiziUが新商品・新CM発表会に登壇！

11月13日に「tilnus（ティルナス）新商品・新CM発表会」が開催され、イメージモデルを務めるNiziUが登壇！ まるで雪の妖精のような白色のパールコアな衣装に身を包みステージに現れると、会場は一気に華やかなムードに包まれましたよ♡ イメージモデル就任後2度目のイベント登壇となったNiziU。イメージモデル就任から1年が経ち、メンバーのもとには反響も続々と届いているんだとか。 MAKOは、「家族や親戚から広告と撮った2ショットが送られてきたり、WithU（NiziUのファンダム名）のみなさんから「メンバーカラーでチャームをアレンジしたよ」って声をいただくこともあって、本当にうれしいです」と笑顔でコメント。 さらにNINAは、「今日、ティルナスの発表会に登壇させていただくことを知っているお姉ちゃんから、「明日でしょ？早く新商品頂戴ね！」と言われました（笑）。家族もすごく楽しみにしてくれているんだなと思いました！」と、微笑ましいエピソードを披露し会場を和ませました。

NiziUが出演する新WEB CMが初公開！

イベントでは、NiziUが出演する新商品「パールコア アイパレット」の新WEB CMが初公開！ CM曲には11月19日発売のNiziU3rd アルバム『New Emotion』収録曲「Come On Over」が使用されています。 撮影の感想＆新商品の魅力をメンバーがコメント♡ MAYUKA「撮影当日は4色のなかから、メンバーそれぞれにあった“パールコア アイパレット”を使ってメイクをしてもらいました。 角度によって目元のパールの表情が変わってとてもきれいで、そのキラキラ感が映像でもしっかり伝わっていてうれしいです！」 RIMA「今日のメイク、そしてCM撮影では新商品のアイパレットの02を使っているんですが、右上の大粒パールカラーが本当キラキラで可愛くて！ ライブだったり、ファンミだったり、特別な日にいっぱい使っていきたいなと思います！ファンの方と接するときはキラキラしていたいし、ぜひ一緒につけてほしいです！」 RIO「私は今日は01番のカラーを使っているんですが、右下のカラーが“むにむにプニプニ”したテクスチャーをしていて、触り心地がよくて（笑）。ずっと触っていたくなります。 撮影のときは髪色が赤だったので04番を使って、今日は茶色なので01番を使っています。髪色にあわせて色を変えて楽しむのもすごく相性がよくて、おすすめです」 MAYA「捨て色がでちゃうことが多いけど、6色だと全色いいバランスで使えて、毎日違う組みあわせで楽しめるので、メイクの幅が広がりました！」 MIIHI「旅行先でも使いやすいコンパクトなサイズ感なんです。私たちは今ホールツアー中で、あと4公演残っているので、メイクさんにお願いして、ステージでも映えるキラキラメイクをやりたいです！」

メンバーの“2026年に叶えたい願いごと”とは？

イベント後半では、「パールコア アイパレット」の6色にちなんだ特別演出として、NiziUの2026年に向けた6つのキラキラな願いごとを発表！ 会場には、カラーごとにメンバーの願いごとが隠された「パールコア アイパレット」をモチーフにした巨大“めくりパネル”が登場し、シールをめくるたびにメンバーの思いが明らかになる演出で、会場を楽しませました。 NiziUの2026年に向けた6つのキラキラな願いごとって？ MAKO・RIKU・NINA「海外旅行に行きたいです！」 MAKO「ヨーロッパに行きたいです。有名なパティシエの方が作るチョコやスイーツ巡りであったり、きれいな街並みを楽しみたいです」 RIKU「定番だけどハワイにも行きたいし、NINAの故郷のシアトルにも行ってみたい。あとパリ、イタリア…メンバーと一緒に行けたらとっても楽しいだろうなと思います！」 NINA「シアトルはまかせてください、案内します！ロンドンにも行きたいんです。アートやミュージカルが盛んなストリートを巡って、本場のミュージカルを観てみたい！ 親やお姉ちゃんが行ったこともあって、まわりからとてもおすすめされるので、いつか行けたらいいなと思っています」 MAYA・MAYUKA「キラキラのイルミネーションを見に行きたい！」 MAYA「みんなで行ったら絶対写真いっぱい撮ってしまうと思います！」 AYAKA「キラキラなアクセサリーが欲しいです！今年、自分への誕生日プレゼントにリングを買ったのですが、頑張ったときや節目のタイミングで、自分へのご褒美としてアクセサリーを選ぶことが多いんです。 今はキラキラしたブレスレットが欲しいなと思っています」 RIMA「冬の野外でキラキラなライブがしたい！以前、イルミネーションの前でパフォーマンスしたことがあるのですが、あのキラキラした背景の前で踊る特別感がすごく好きで。またいつかやってみたいです」 RIO「9人でスタジアムに立って花火を打ち上げたい！大きなスタジアムのステージで、花火が上がる様子が忘れられなくて、そんななかでまた9人でパフォーマンスできたら最高です！」 それぞれが行きたい場所やグループでのこれからの活動への思いを語りました。 また、RIMAが来年に向けて「私たちNiziUはもうすぐデビュー5周年を迎えます。5周年イヤーもティルナスのコスメを使って、たくさんキラキラ輝いていきたいと思います！」と意気込みをコメントしました。

サプライズでMAYUKAのお誕生日をお祝い♡

すべての願いごとの発表を終えると、MCから「NiziUのみんなでかなえたい願いごとがもうひとつあるんですよね？」とのアナウンス。 すると会場の照明が落ち、ステージ中央に特製の巨大“パールケーキ”が登場！ 11月13日に22歳の誕生日を迎えるMAYUKAを、メンバー全員が「おめでとうー！」と声をそろえて祝福しました。 そして「キラキラな22歳になることをみんなで願っています！」とMAKOがコメント。 MAYUKAは「ケーキがすっごくキラキラしていて、とっても可愛いです！22歳はキラキラ輝く一年にしたいです。そして…車の免許を取りたいです！」と今年の抱負を明るく語り、幸せな締めくくりとなりました。

原宿・日本橋で POPUP 開催

イベントの最後には、原宿と日本橋で開催される期間限定POPUPを告知！ MAKOは「入口に私たちのビジュアルとアイパレットが並んでいてワクワクしました！前回のビジュアルも展示されているので、今回のと見比べてもらえたらうれしいです！」とコメント。 MIIHIは「日本橋の会場には新CMの衣装も展示してもらいます。直筆で書いたキーワードも隠されているので、ファンのみなにぜひ探してみてほしいです！」と来場を呼びかけました。

POPUP 概要

原宿：＠cosme TOKYO 開催期間：11月12日（水）〜11月18日（火） 営業時間：11:00〜21:00 開催会場：＠cosme TOKYO 1 階ポップアップスペース（東京都渋谷区神宮前1丁目14番27号） 日本橋：0th Hub Nihonbashi 開催期間：11月14日（金）〜11月18日（火） 営業時間：11:00〜20:00 開催会場：0th Hub Nihonbashi（東京都中央区日本橋2丁目9-10 L.Biz 日本橋 2F） ※開催期間、営業時間は変更になる場合がございます。 ※建物に向かって右手にある階段より2Fまでお上がりください。エレベーターは利用できませんのでご注意ください。

ライター Ray WEB編集部