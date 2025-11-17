北朝鮮の兵士が南北軍事境界線を越える事案が増えていることを受け、韓国国防省は17日、偶発的な衝突を防ぐため、北朝鮮に対して軍事当局間の会談を呼びかけました。

韓国国防省によりますと、北朝鮮兵士が南北の軍事境界線を越える事案がことしに入り10回以上発生して、去年の越境回数を超えています。

韓国メディアは、北朝鮮の金正恩総書記が韓国を「第一の敵対国」と指摘し、北朝鮮側が軍事境界線の付近に壁の設置を始めたことを受け増えたとの見方を伝えていて、韓国側はその度に警告射撃などで対応しています。

こうした事態が続いていることを受け、韓国国防省は17日、南北の偶発的な衝突を防ぎ、軍事的な緊張を緩和するため、双方の軍事当局間の会談を北朝鮮側に呼びかけました。

軍事境界線には72年前に朝鮮戦争が休戦した際に標識が設置されていますが、韓国国防省は年月の経過で標識の多くがなくなったことで、南北間の境界線の認識が一部で食い違い軍事境界線を越える事案が起きているとの考えを示しています。こうしたことから南北間の会談で、軍事境界線の基準をめぐり、議論したい方針を明らかにしています。

韓国側はこれまで水面下で北朝鮮側に会談を持ちかけていましたが、反応がないため、公開したかたちで呼びかけたということです。