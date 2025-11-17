TWICEのSANA（28）が17日、東京ミッドタウンで、「ラルフ ローレン 東京ミッドタウン ツリー点灯式」に出席した。

ゴスペル隊が歌唱後、SANAは登場。SANAのハンドベルを合図に、12メートルのもみの木に設置されたクリスマスライトに明かりがともされた。

昨年は表参道のラルフ ローレン店舗内で点灯式を経験。「昨年とまた違った雰囲気のツリー」とし、「もみの木の香りと冬の冷たい風が混ざって、ホリデーシーズンが来たんだなと感じさせてくれる」。

「時間がたつのが本当に早い」とすると、「この1年、楽しい撮影やイベントとかがたくさんあって、まだ公開されていないビジュアルもあるので期待していて欲しいです」と続けた。

ホリデーシーズンにかなえたい夢は「スパや温泉に行きたい」とした。「クリスマスツリーを見ながら、雪が降る日に温泉やスパを楽しめたら最高！」と目を輝かせた。

「私自身ホリデーシーズンになると少しワクワクした気分になります」とすると、「皆さんもラルフ ローレンのイベントで家族や友人、大切な方とすてきな時間を過ごしていただければなと思います」とアピールした。