スバルの「“4人乗り”スポーツカー」に注目！ 高性能「水平対向」エンジン×全長4.3m以下で「ちょうどイイサイズ」！ 貴重なFRモデル「BRZ」一部改良で販売店の反響は？

最上級スポーツグレード「STI Sport」に人気が集まる理由とは

2025年5月22日、スバルは「BRZ」の一部改良モデルを公開しました。

発表からおよそ半年が経過し、販売店にはどのような反響が寄せられているのでしょうか。

スバルの高性能スポーツカーに寄せられた声とは

BRZは、2012年に初代が誕生したFRレイアウトのスポーツクーペです。

「低重心」「コンパクト」を特徴とする水平対向エンジンを活かし、世界屈指の俊敏なハンドリングを実現しました。

2021年7月に登場した現行2代目も、初代同様にトヨタとの共同開発車でありながら、スバル独自の味付けによって「誰もが愉しめる究極のFRピュアスポーツカー」を掲げています。

全長4265mm×全幅1775mm×全高1310mmで扱いやすいサイズに加え、4人乗車が可能な2+2レイアウトを採用し、後席を倒せば荷室とつながる実用性も確保しました。

パワートレインは最高出力235馬力、最大トルク250Nmを発揮する2.4リッター水平対向エンジンで、6速MTと6速ATを設定しています。

スバル独自の運転支援システム「アイサイト」を軸に、多彩な先進安全機能を備えます。

グレードはスタンダードな「R」、ハイグレードの「S」、そして最上級ピュアスポーツモデルの「STI Sport」を展開。一部改良後の車両価格（消費税込み、以下同）は332万2000円から381万7000円です。

今回の改良では点火系回路が見直され、もし故障が起きても該当気筒のみを停止して自走退避できる仕組みが加わりました。

走行フィールは従来と変わらず、低重心が生むレスポンスと高回転域の伸びを保ちながら、万一の状況で乗員を守る安心感が強化されています。

あわせて5月8日にはソフトウェアアップデートサービス「SUBARU Sport Drive e-Tune」も発売され、MT車はスロットル設定、AT車は変速制御をよりスポーティに更新できます。

MT用は5万5000円、AT用は3万3000円で提供され、過去モデルのオーナーにも走りの最新体験を広げています。

それでは、今回発表されたBRZについて、販売店ではどのような反響が寄せられているのでしょうか。

関東圏のスバル販売店担当者は次のように話します。

「『クルマに乗ること自体が好きなので、スポーツカーらしいスポーツカーに乗りたい』というお客様から多くの問い合わせをいただいております。そのためスバル車に乗られていたお客様に限らず、幅広く人気が集まっている印象です。

今回の改良内容自体はエンジンが少し変わった程度ですが、注目される契機にはなっているようです。

納車は3か月から4か月ほどかかる見込みです」

また、関西圏のスバル販売店担当者は次のように話します。

「『この程度の価格差ならば、上級グレードを選びたい』という理由でSTI Sportが圧倒的な人気となっています。

スポーツカーから乗り換えるお客様だけでなく、『レヴォーグ』などに乗っていたお客様で『慣れたスバルで初のスポーツカーを買いたい』というお客様も多い印象です。

また個人的な利用と家族での利用の両方を想定したファミリー層のお客様もいらっしゃいます」

改良ポイントが小規模であっても、非常時の安全性向上という明快な価値がユーザー心理を刺激し、販売店への問い合わせ増加につながっているようです。

とくにSTI Sportは装備充実と価格差のバランスが評価され、高性能グレードへの関心が高まっています。

スポーツカー不況といわれる現在でも一定の需要を見込み、納期は3〜4か月と安定したペースで推移しているようです。