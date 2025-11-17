

ハンドベルを鳴らす準備をするTWICE・SANA

TWICEのSANAが17日、六本木・東京ミッドタウンで開催された『ラルフ ローレン 東京ミッドタウン ツリー点灯式』に登場した。高さ12mのもみの木『ラルフ ローレン ツリー』にやわらかな光を灯した。

今回SANAが着用していたのは、点灯式に合わせて選んだラルフ ローレンのアイテム。お気に入りのポイントとして、「シアのドレープがとても美しくて、動くたびに軽やかなニュアンスが出る」とし、「白のカフスなど、本当にクラシックでエレガントな要素がたくさん詰まった素敵な一着」だと紹介した。

いよいよツリー点灯セレモニーが始まると、SANAのハンドベルの合図でツリーに温かい光が灯り、「本当に綺麗です」と感動の声を上げた。この巨大なツリーは本物のもみの木が使われており、SANAは「近くにいるともみの木の匂いが香ってくる。冬の冷たい風ともみの木の香りが混じった時に、またホリデーシーズンが来たんだなということを感じさせてくれます」と、ホリデーシーズンの到来を喜んでいる様子。

トークセッションでは、昨年ラルフ ローレンとパートナーシップを結んでからの1年を回顧。「楽しいイベントや撮影がたくさんあった」とし、さらに「まだ公開されていないビジュアル」があることを示唆した。

また、ホリデーシーズンに「一つだけ特別な体験を叶えてもらえるとしたら？」という質問には、「最近温泉に行きたいと思っていた」と告白。「このクリスマスツリーを見ながら雪が降る日に温泉スパを楽しめたら最高の日になるんじゃないかな」と、ロマンチックな雪見風呂への憧れを明かした。

さらに、メンバー全員へのホリデーギフトとして、「降ってくる雪が綿菓子だったらメンバーが喜ぶ。今思いついたんですけど、パチパチするキャンディが入った綿飴だったらいいなと思いました」と可愛らしいアイデアも披露した。