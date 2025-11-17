680psの控えめなハイパフォーマンス

現在のベントレーは、V8プラグイン・ハイブリッドの「ハイパフォーマンス」と「ウルトラパフォーマンス」、2種類のフライングスパーを提供している。最高出力680psで、0-100km/h加速3.9秒の前者を、控えめな選択肢だと捉える人は殆どいないはず。

ベースグレードの「コア」と、「アズール」のフライングスパーで、ハイパフォーマンスは選択できる。オプションを選ばなければ、コアなら英国では20万ポンド（約4080万円）以下でオーダー可能。ディーラーの説得は、至難の業だと思うが。



ベントレー・フライングスパー・アズール V8ハイパフォーマンス・ハイブリッド（英国仕様）

試乗車は、1つ上のアズール・ハイパフォーマンス。グロスブラックではなく、クロームメッキ仕上げのボディトリムが、クラシカルでエレガントな雰囲気を醸し出す。

英国流の上質さが心地良いインテリア

「ハイ」と「ウルトラ」のパワートレインで、技術的に異なる部分はない。4.0L V8ツインターボエンジンも、ハイブリッド・システムも、基本的に同じ。差別化のため、僅かにパワーダウンされている程度だ。

アズールでは、アクティブが付くエアサスに後輪操舵、トルクベクタリング、アンチロール機能が実装され、スピードなどとの差は更に小さい。駆動用バッテリーは22.0kWhと大きく、電圧48Vの補機バッテリーとともに、荷室の底部へ隠れている。



ベントレー・フライングスパー・アズール V8ハイパフォーマンス・ハイブリッド（英国仕様）

内装はベルーガ・レザーで仕立てられ、英国流の上質さが心地良い。ウォールナット・パネルは鏡面仕上げで、金属製のダイヤルなどは精巧なローレット加工。どんな高級サルーンでも、仕上げの壮観さや贅沢さでは敵わないだろう。

タッチモニターなど、デジタル技術の主張は控えめ。ハードスイッチが沢山並び、操作性を担保しつつ見た目に美しい。前席側は、まさに極楽。後席側は期待ほど広くなくても、豊かな人生を送っていることを実感させる。荷室は狭めだが。

欠点が見当たらない操縦性や快適性

ドライブモードは、スポーツ、コンフォート、カスタム、ベントレーから選択可能。スポーツ・モードでは、勇ましい唸りが乗り手の気持ちを刺激する。コンフォートとベントレーでは、可能な限り190psの駆動用モーターが巨体を動かす。

V8エンジンの回転状態を問わず、洗練度に唸る。扱いやすさも変わらない。ただし、渋滞時に回生ブレーキが自動的に強くなる制御には、慣れが必要。柔らかめのブレーキペダルの反応が、踏み始めで変わってしまうから。



ベントレー・フライングスパー・アズール V8ハイパフォーマンス・ハイブリッド（英国仕様）

車重2596kgに対し680psだから、右足を倒せば確実に速い。駆動用モーターが加勢し、太いトルクを享受できる。コンフォート・モードでも、あっという間に高速域へ到達する。以前のW12エンジンより、サウンドも素晴らしい。

操縦性や快適性には、パワートレイン以上に欠点が見当たらない。アクティブ・エアサスとアクティブ・ステアリングで、想像以上に上品で機敏。22インチ・ホイールが稀に路面の不整をトントンと伝えるものの、遮音性にも優れる。

どんなリムジンより魅力的な運転体験

フライングスパーは大きく重いが、どんなリムジンより運転体験は魅力的。ボディの浮遊感は排除され、コンチネンタルGTより快適性は勝る。ホイールベースが長く、安定感も秀抜。コンフォート・モードなら、路面へ息を合わせるようにしなやかだ。

後輪操舵システムやアクティブ・アンチロールバーは制御が控えめで、自然なフィーリングを叶えている。ステアリングの反応は、大きなリムジンとは思えないほど正確。郊外の道を颯爽と飛ばせば、身のこなしへ舌を巻くはず。



ベントレー・フライングスパー・アズール V8ハイパフォーマンス・ハイブリッド（英国仕様）

それでいて、フライングスパー・スピードより親しみやすい。低めの速度域で、能力の高さを堪能できる。

ベントレーのグランドツアラー像へ合致

アズールは、783psのスピード以上に望ましいフライングスパーといえるだろうか。答えは簡単ではない。後者も、最新の剛腕リムジンとして抜群の訴求力を持っている。

だが、筆者が選ぶならアズールかもしれない。お手本のようなトラディショナルな贅沢さへ、秀でた動力性能以上に共感するから。



ベントレー・フライングスパー・アズール V8ハイパフォーマンス・ハイブリッド（英国仕様）

ラグジュアリーさを最優先した上品な仕立ては、ベントレーのグランドツアラー像へより合致する。パワートレインの重さも、巧みに包み隠されている。とはいえ、どちらも魅惑的なチョイスではある。

◯：680psでも威風堂々な動力性能 電気だけで走れる距離の長さ 贅沢で美しく心地良いインテリア 過度に主張しないデジタル技術

△：ハイブリッド・システムで圧迫された荷室 若干気になるパワートレインの癖 ライバル以上に広くはない後席

ベントレー・フライングスパー・アズール V8ハイパフォーマンス・ハイブリッド（英国仕様）のスペック

英国価格：22万8900ポンド（約4670万円）

全長：5316mm

全幅：1978mm

全高：1484mm

最高速度：284km/h

0-100km/h加速：3.9秒

燃費：22.7km/L

CO2排出量：100g/km

車両重量：2596kg

パワートレイン：V型8気筒3996cc ツインターボチャージャー＋電気モーター

使用燃料：ガソリン

駆動用バッテリー：22.0kWh

最高出力：680ps（システム総合）

最大トルク：−kg-m

ギアボックス：8速デュアルクラッチ・オートマティック／四輪駆動