³èÆ°µÙ»ß¤ÎTHE RAMPAGEÀîÂ¼°íÇÏ¤á¤°¤ê¡¡½êÂ°»öÌ³½êÀ¼ÌÀ¡Ö¸í¾ðÊó¤Î³È»¶¡¢ÈðëîÃæ½ý¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡×
¡¡THE RAMPAGE¤ÎÀîÂ¼°íÇÏ(28)¤¬³èÆ°µÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£17Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎLDH¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£Àº¿ÀÌÌ¤ÎÉÔÄ´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡£¤Þ¤¿¡¢LDH¤Ï¡ÖSNS¾å¤Ë¤ª¤¤¤Æ²±Â¬¤ä¸í¾ðÊó¤Î³È»¶¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¸Ä¿Í¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¤ò´Þ¤à¿´¤Ê¤¤Åê¹Æ¤¬Â¿¿ô¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¡¢ÀáÅÙ¤¢¤ë¹ÔÆ°¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡LDH¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖÀè½µ¡¢THE RAMPAGE¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀîÂ¼°íÇÏ¤ËÀº¿ÀÌÌ¤ÎÉÔÄ´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢°å»Õ¤Î¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿´¿È¤Î²óÉü¤òºÇÍ¥Àè¤·¡¢¼£ÎÅ¤ÈÎÅÍÜ¤ËÀìÇ°¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢11·î22Æü¤Ë´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤ÇÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¸ø±é¤Ï³«ºÅ±ä´ü¤È¤Ê¤ê¡¢12·î24¡¢25¡¢31Æü¤Î¸ø±é¤ÏÀîÂ¼¤ò½ü¤¯15¿Í¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢SNS¾å¤Ë¤ª¤¤¤Æ²±Â¬¤ä¸í¾ðÊó¤Î³È»¶¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¸Ä¿Í¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¤ò´Þ¤à¿´¤Ê¤¤Åê¹Æ¤¬Â¿¿ô¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤é¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤ª¤è¤Ó¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î¿´¿È¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤òÍ¿¤¨¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤òÃø¤·¤¯¿¯³²¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¡£¡Ö³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀáÅÙ¤¢¤ë¹ÔÆ°¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÍý²ò¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÊÀ¼Ò¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤ÎÂÎÄ´²óÉü¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£³èÆ°ºÆ³«¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢°å»Õ¤ÎÈ½ÃÇ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤Î¤¦¤¨¡¢²þ¤á¤Æ¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£