週明け１７日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比１４５円９０銭（０・３４％）安の４万２３２３円８７銭だった。

２営業日連続で値下がりした。全銘柄のうち約６割の１９８銘柄が下落した。

台湾有事に関する高市首相の国会答弁を巡り、中国が態度を硬化させていることから、市場では訪日外国人客（インバウンド）の需要が落ち込むとの懸念が広がり、小売業の銘柄で下落が目立った。一方、これまで値下がりが続いていた半導体関連銘柄を含む、電機や非鉄金属株には買い注文が入った。

下落率は、回転ずしチェーン「スシロー」を展開するＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ（１３・７２％）が最大で、三越伊勢丹ホールディングス（１１・３１％）、サイバーエージェント（１０・３５％）の順に大きかった。

上昇率は、デクセリアルズ（１２・７３％）がトップだった。オープンハウスグループ（１２・３０％）、堀場製作所（１２・１９％）と続いた。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比５２円６２銭（０・１０％）安の５万３２３円９１銭だった。２営業日連続で値下がりした。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は１２・２８ポイント（０・３７％）低い３３４７・５３。