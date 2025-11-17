クマの捕獲や駆除に関する市町村や猟友会の活動を支援している自衛隊が、秋田市でも活動を始めました。



自衛隊の活動は、今月5日から17日までに8つの市町村で行われています。



15日土曜日の午前11時ごろ。



秋田市の通称・横山金足線では、秋田駐屯地に所属する複数台の車両が列をなして走行する様子が見られました。



車両の後方、白い文字で書かれた数字や漢字は、所属部隊を示すものです。





「21・普」は、秋田駐屯地を拠点とする部隊、第21普通科連隊であること。「1」は、その中の「第一中隊」であることを示しています。今月5日に駐屯地から鹿角市へ向かった車両は、同じ連隊の中の、第4中隊。駐屯地の中の複数の部隊が、“クマ対応”の活動に参加しているのがわかります。秋田市内で確認された自衛隊の車両は市内の農地に到着。その場所には、市や、猟友会関係者とみられる人の姿もありました。住谷知洋記者「自衛隊がクマへの支援を秋田市でも始めています」秋田駐屯地と市によりますと、この映像が撮影された15日と、その前日の14日、自衛隊は、初めて秋田市で活動を行いました。秋田市では、隊員たちが、捕獲用のおりの設置作業を担いました。秋田駐屯地が公開した画像をみると、設置した現場は、草木が生い茂る場所。隊員たちは、猟友会の関係者とともに、複数人で活動に臨んでいました。秋田駐屯地によりますと、自衛隊の活動は、今月5日から17日までに8市町村で行われています。活動は、現時点で、今月末までの予定です。