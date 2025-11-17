『星のカービィ』×「ファミマ」コラボ第2弾は明日から！ “ファミチキ袋”がクラシックなドットデザインで登場
「ファミリーマート」と『星のカービィ』のコラボレーション第2弾が、11月18日（火）から、全国の「ファミリーマート」店舗で開催される。
【写真】近くで見るとさらにかわいい！ ドットデザインのカービィ
■『カービィのエアライダー』デザインのグッズがもらえる
現在開催中の「カービィたちの超まんぞくフェス」は、“くいしんぼうのカービィ”をモチーフとしたコラボ商品の販売や対象商品を購入すると限定オリジナルグッズがもらえる企画を展開するキャンペーン。
第2弾キャンペーンでは、カービィをクラシックなドットデザインで描いた「ファミチキ袋」や「中華まん袋」が数量限定で登場するほか、カービィをイメージしたお菓子やカップスープなど計4品が新たに並ぶ。
また、対象商品を購入すると、第1弾の「オリジナルスプーン」に続き、オリジナルグッズがもらえるプレゼント企画を2回に分けて実施。11月18日（火）からの第2弾は、Nintendo Switch 2専用ゲームソフト『カービィのエアライダー』デザインの「オリジナルA4 クリアファイル」、11月25日（火）からの第3弾は「オリジナル豆皿」が提供される。
そのほか、ファミマのアプリ「ファミペイ」でスタンプをためると、カービィのぬいぐるみなどが当たる企画や『カービィのエアライダー』のダウンロードカードを購入すると、抽選でヘッドセットが当たるキャンペーンも実施予定だ。
