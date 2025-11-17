“GU感謝祭”11．21から開催！ 冬のトレンドアイテムが7日間限定「特別価格」でお得
「GU」は、11月21日（金）〜11月27日（木）の7日間、“あれもこれも感謝価格”と題した「ジーユー感謝祭」を、全国の店舗およびオンラインストアで実施する。
【写真】7日間限定の特別価格を見逃すな！ 「GU感謝祭」対象商品詳細
■バッテリィズ＆村重杏奈のWEBCMを公開
今回開催される「ジーユー感謝祭」は、デイリーに活躍するヘビーウェイトスウェットや、おしゃれと機能性を兼ね備えたウォームパデッドアウターなど、これからの時期に活躍する冬のトレンドアイテムがお得な特別価格で楽しめる企画。
例えば、着ぶくれしない丸みのあるシルエットにこだわり、より着やすいようアップデートされた「ウォームパデッドブルゾン」は、通常価格4990円のところ特別価格3990円で提供される。
また、全6色のカラーバリエーションがそろう「パフニットVネックカーディガン」が通常より500円お得な2490円で販売されるほか、ブーツやバッグなど小物アイテムもこの時期だけの特別価格で並ぶ。
なお、これに先駆けて11月17日（月）より、「ヘビーウェイトスウェット」や「パフニット」をおしゃれに着こなした村重杏奈とお笑いコンビ、バッテリィズのエース＆寺家が出演する限定WEBCMとSNS限定のコント動画が公開。感謝祭のワクワク感をコミカルに伝える映像にも注目だ。
【写真】7日間限定の特別価格を見逃すな！ 「GU感謝祭」対象商品詳細
■バッテリィズ＆村重杏奈のWEBCMを公開
今回開催される「ジーユー感謝祭」は、デイリーに活躍するヘビーウェイトスウェットや、おしゃれと機能性を兼ね備えたウォームパデッドアウターなど、これからの時期に活躍する冬のトレンドアイテムがお得な特別価格で楽しめる企画。
また、全6色のカラーバリエーションがそろう「パフニットVネックカーディガン」が通常より500円お得な2490円で販売されるほか、ブーツやバッグなど小物アイテムもこの時期だけの特別価格で並ぶ。
なお、これに先駆けて11月17日（月）より、「ヘビーウェイトスウェット」や「パフニット」をおしゃれに着こなした村重杏奈とお笑いコンビ、バッテリィズのエース＆寺家が出演する限定WEBCMとSNS限定のコント動画が公開。感謝祭のワクワク感をコミカルに伝える映像にも注目だ。