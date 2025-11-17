àÂçÃÀ¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥Èá¡Ö¹¶¤á¤Æ¤ë¡×28ºÐ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¡Ö¥É¥¥É¥¤·¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö°ã¤¦°ìÌÌ¤À¤Í¡×
¶»¸µ¤¢¤é¤ï¤Ê¥Ç¥Ë¥à¥³¡¼¥Ç¤Ç
¡¡¸µNMB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇò´ÖÈþÎÜ(28)¤¬ÂçÃÀ¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¼Ì¿¿½¸¡ÖMERCI¡×(½©ÅÄ½ñÅ¹)¤ÎÈ¯Çä¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¹ðÃÎ¡£¡ÖÂô»³¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈºÜ¤»¤ë¤Í¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥Ç¥Ë¥à¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¶»¸µ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×»Ñ¤Ç¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î³¹¤ò³Ú¤·¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î¥¸¡¼¥ó¥º¤Î°áÁõ¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡ª¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î³¹¡¢µ¤¸õ¤â¸½ÃÏ¤ÎÊý¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¹¶¤á¤Æ¤ë¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¯²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¡ÖNMB48»þÂå¤È¤Ï°ã¤¦°ìÌÌ¤À¤Í¡×¡Ö¥É¥¥É¥¤·¤Á¤ã¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Çò´Ö¤Ï2011Ç¯1·î¤ËNMB48¤Î1´üÀ¸¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£16Ç¯¤Ë¤Ï·óÇ¤¤¹¤ëAKB48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÂè67²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ø¤Î½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£21Ç¯8·î¤ËNMB48¤òÂ´¶È¸å¤Ï¥½¥í¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤·¤Æ³èÆ°¡£»Ð¤Ï¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎMiyuu¡Ê¤ß¤æ¤¦¡¢32¡Ë¡¢Äï¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÇò´ÖÂÀÍÛ(22)¡£