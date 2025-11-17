¡Ö±ê¿ÀÀïÂâ¥´¡¼¥ª¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤«¤é17Ç¯¡ÄàÂçÃÀ¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥Èá36ºÐ½÷Í¥¤Ë¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¤ªåºÎï¡×¡Ö¥¤¥±¤Æ¤ë¡×¤ÎÀ¼
¥ì¥ª¥¿¡¼¥É»Ñ¤Ç¡Ä
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤Î¿ùËÜÍÈþ(36)¤¬ÂçÃÀ¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Ì¿¿½µ´©»ï¡ÖFLASH¡×(¸÷Ê¸¼Ò)¤Ø¤Î·ÇºÜ¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¹ðÃÎ¤·¡¢µÓ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¥â¥Î¥¯¥í¤Î¥ì¥ª¥¿¡¼¥É¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö³§ÍÍ¤Î¸æ¶¨ÎÏ¤Î¤ª±¢¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶Ú¥È¥ì»Ï¤á¤¿À®²Ì¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖåºÎï¤Ê¸æ¸æÂ¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¤ªåºÎï¤Ç¡×¡Ö¥¤¥±¤Æ¤ë¡×¡ÖåºÎï¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö ¤º¤Ã¤ÈåºÎï¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ùËÜ¤Ï¥â¥Ç¥ë¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¡Ö±ê¿ÀÀïÂâ¥´¡¼¥ª¥ó¥¸¥ã¡¼¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢2008Ç¯)¤Î¥´¡¼¥ª¥ó¥·¥ë¥Ð¡¼¡¿¿ÜÅãÈþ±©Ìò¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥²¥²¥²¤Î½÷Ë¼¡×(10Ç¯)¤äNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¹¾¡ÁÉ±¤¿¤Á¤ÎÀï¹ñ¡Á¡×(11Ç¯)¤Ë¤â½Ð±é¡£¸½ºß¤ÏÉñÂæ¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£