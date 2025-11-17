１６日のＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」は、第４４話「空飛ぶ源内」が放送された。最終回は１２月１４日の第４８話で、残りはあと４週。

歌麿（染谷将太）との距離が広がる中、蔦重（横浜流星）は源内生存説を追う。玄白（山中聡）や朋誠堂喜三二（尾美としのり）ら懐かしの面々が久々登場し、ドラマのラストスパートを感じさせた。

次週予告には、市川門之助（濱尾ノリタカ）が一瞬ちらり。３月放送の第１１話から富本豊志太夫（寛一郎）とともに登場した歌舞伎役者で、その後、名前が語られたことはあったが、約８カ月ぶりに姿を見せるものとみられる。

まさか再登場にネットも騒然。Ｘでは「濱尾ノリタカさんがいたような…と思ってもう一度見て確認してしまった！」「門之助さま再登場するのまじ嬉しい ずっと待ってました！！」「一九と政演一緒の画角にいたし濱尾くん出るし楽しみだ」「濱尾くんがいたね！」「予告に濱尾くん出てきて、朝ドラかと思った」「やっぱりですか？！一瞬だったので自信なかったんですが」「濱尾くん予告に映ってたよ！！」「門之助様？？？」「写楽のときにきっと再登場するって楽しみにしてたよ、門之助！！！！おかえり！！！」などの声が並んだ。