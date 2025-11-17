宝塚歌劇団花組スター・極美慎主演『ＤＥＡＮ』が１７日、大阪市の梅田芸術劇場シアター・ドラマシティで初日を迎えた。

１９５０年代、ハリウッド映画界に彗星の如く現れ、類いまれな資質を持ちながらもわずか３作の主演作を残し夭折した稀代のスター、ジェームス・ディーン。不安や孤独を抱え、自分を満たしてくれる何かを探し求めた男の素顔に迫り、青春の象徴と謳われるディーンの姿を舞台上に鮮烈に息づかせる。

かつて大地真央や安寿ミラ、絵麻緒ゆうが演じた伝説的作品の再演で、歴史的名優の葛藤の日々を胸を打つ迫真の演技で描いた極美。「エデンの東」「理由なき反抗」「ジャイアンツ」という３作の衣装が、その華やかな容姿に野性味を加え、ステージで輝きを放った。

初日前日の通し舞台稽古で「ジェームス・ディーンを演じた先輩方、そしてジェームス・ディーン様に敬意を示しまして、千秋楽まで精いっぱい頑張っていきたいと思っております」と決意を語っていた極美。フィナーレでも再び「理由なき反抗」の赤ジャケットとジーンズ姿で登場し、大きな拍手を浴びていた。

２３日まで。東京公演（日本青年館ホール）は１２月３日〜１１日。