ダンスボーカルグループ・Ｍ！ＬＫの曽野舜太（２３）が１７日、都内で行われた出演するＭＢＳ・ＴＢＳのドラマ「プロパガンダゲーム」の完成披露トークイベントにＷ主演の山下幸輝（２４）と松本怜生（２５）らと登壇した。

ドラマ内では就活生の役ということでスーツ姿で登場した曽野。役のオファーが来た際には韓国にいたと言い、「おー、やった！。カムサハムニダ」と気持ちが高ぶったことを振り返った。同作では膨大なセリフ量だが「これは読み応えある。前向きな気持ち」と苦にしなかった。

人気小説のドラマ化で舞台は広告代理店の採用試験。密室で繰り広げられる先の読めないゲーム展開と衝撃のラストが単なるエンターテインメント作品にとどまらず、宣伝広告の本質、ネット社会における民主主義とは何か、そして真実とは何かを問いかける問題作となっている。

曽野は「優秀な人の役をやってみたかった」とも語り、トークイベント内で休日の過ごし方がテーマになると「午前中はお勉強して午後からは友達と遊ぶ」と説明。「最近は気象予報士の勉強をしています」と明かすと、松本から「本当にすごい」と尊敬されていた。