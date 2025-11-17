俳優の石原良純（63）が17日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。父で政治家、小説家の故・石原慎太郎さん（享年89）の闘病時に交わした会話について語った。

この日は兄で元自民党幹事長の石原伸晃氏、弟で環境相の石原宏高氏、画家の石原延啓氏とそろって登場。

伸晃氏は4男・延啓氏は慎太郎さんから「絶対可愛がられてました。父親と母親から」と証言。良純は「延啓は一番家にいたから、割を食ったってことはないの」と心配したが、延啓氏は「別に…。何て言うんですかね。気を使わなかったですね、親父に対してね。何でも言い合えたんでね」とにこやかに話した。

何でも言い合えるのはうらやましいかと問われた良純は「僕はどこかでずっとあんまり父親と話してなかったよなっていう思いがあって」と言及。

慎太郎さんが他界する前の年末年始は兄弟1人ずつ看病のために病院に寝泊まりしたことがあったとし、大みそかを共に過ごした良純は「睡眠薬持って来いとか、仕事するとか、わがままばっかり言うから」と「お父さん、せっかくこういう機会もないんだから、話しようよ」と語りかけたという。

すると「怒鳴られたんですよ」と驚きの結果に。「お前、何様のつもりだ！」「いい気になるんじゃねえ！親に向かってなんて口利くんだ！」と言い放たれたと苦笑した。

その翌日は宏高氏が慎太郎さんの元へ。「その時はあまり元気がなくて。寝てるような感じ」だったが、深夜突然「ウイスキーが飲みたい」とのリクエストがあったという。ストローをつけたウイスキーの水割りを渡すと、慎太郎さんは2、3口、口をつけて「そのまま寝てしまって」と宏高氏。それでも「逆に言うと本当い、兄弟の方が、最期父と話せたんじゃないかなと」と語った。

3日目には伸晃氏が付き添ったが、その際も深夜起こされ「ブランデー持って来い」との指令が。慎太郎さんはブランデーをなめ「おい、お前の大学生の時の彼女はなんて名前だ」「あの時海に潜ってな、良純は怒ってたけど、俺も本当は心配してたんだよ」と語るなど、伸晃氏の学生時代の話や、パラオでのダイビングの話など、とりとめのない話ばかりしていたという。

伸晃氏は「ああお父さん全然違うところにいるなって感じの会話でしたね」と証言した。

良純は「でも会話をしようとしたじゃないですか。でも僕なんかはね全然そういうのがなくて。だからそういう意味ではうちの父親、使い分けてたっていうか、この子とはこんな感じ、こんな感じってやっていたのかなあなんて」としみじみと話した。

延啓氏は「特にその時は別に話はしませんでしたけれども、結構りんごにんじんジュース作りに行ってあげたりとか、しょうが湿布してあげたりとか。それで行った時には、親父が起きている時はいろんな話をしましたね」としのんだ。