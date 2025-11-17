力を抜いて手首がスムーズに使えるようになるドリル「ゴムティー往復ビンタ」とは！？【グリップを直すだけでゴルフが変わる/松吉信】

ゴムティー往復ビンタ

このドリルは、ボールが乗っていない、固定された状態のゴムティーを使います。

まずは手首を使ってクラブヘッドを左右に振りましょう。その動きのなかで、クラブヘッドの通り道に設置したゴムティーを行き帰り連続で叩きます。

このとき余計な力が入ったり、腕やヒジなど手首以外を動かしてしまうと、特にフォローからバックスイングに戻るときにヘッドの背面でゴムティーを叩けません。力を抜いて手首をしっかりと折り、広い可動域を保つことでスムーズに叩くことができるようになります。

５往復を１セットとして、一度の練習で３セットが目安となります。手首が疲れた状態で取り組んでも効果は得られませんし、手首を痛めたり、腱鞘炎(けんしょうえん）になったりする恐れがありますので、やりすぎには十分に注意しましょう。

グリップエンドが左右にブレないように気をつけ、手首のコックによってクラブを往復させること。リズムよく叩けるようになると、ついつい連続してやってしまいがちだが、オーバーワークは手首を痛める原因になるので注意！

