¡Úµð¿Í¡Û²¬ÅÄÍª´õ¡¡¸½¾õ°Ý»ý850Ëü±ß¤Ç¹¹²þ¡Ä¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤«Àã¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤´¶¤¸¡×º£¥ª¥Õ¤ÏÃÏ¸µ¼«¼ç¥È¥ì²óÈò
¡¡µð¿Í¡¦²¬ÅÄÍª´õ³°Ìî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£±£·Æü¤ËÅÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢¸½¾õ°Ý»ý¤Î£¸£µ£°Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¡£
¡¡²¬ÅÄ¤Ïº£µ¨£±£±»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡Ê¤¦¤Á£´»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡Ë£±£¸ÂÇ¿ô£³°ÂÂÇ¡£½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¼«¿È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë£±Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢£¶·î£²£±Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Ï£·²ó¤ËÆ±ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á¡¢ËÜµòÃÏ¤Ï½é¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¾å¤¬¤ë³èÌö¤â¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¸½¾õ¤Ë¤ÏÁ´¤¯ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¾¯¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤½¤Î»þ¡ÊÆ±ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡Ë¤ÏÀ¸¤«¤»¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤·Â³¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£Ç¯¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºò¥ª¥Õ¤Ï¸Î¶¿¡¦¹Åç¤ÇÃ±ÆÈ¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¥ª¥Õ¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤ÇÃ±ÆÈ¼«¼ç¥È¥ì¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¡£²¬ÅÄ¤Ï¡ÖµîÇ¯¡¢¹Åçµ¢¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É´¨¤¹¤®¤Æ¡£Àã¹ß¤ê¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Þ¥¸¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤«Àã¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤Èºò¥ª¥Õ¤Îà¤È¤ó¤Ç¤â¥¨¥Ô¥½¡¼¥Éá¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£»þÀÞ´Ö°ã¤¨¤ÆÇòµå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Àã¤ò¿¶¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¤³¤ì¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀ°¤Ã¤¿´Ä¶¤ÇÎý½¬¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö´ðËÜ¼«Ê¬¤Ç¿¶¤ê¹þ¤ó¤À¤ê¡¢¼«Ê¬°ì¿Í¤Ç¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÇØÈÖ¹æ£³£¸¡£¥×¥í£µÇ¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÍèµ¨¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ°ì·³¤ÎÉñÂæ¤Ç³èÌö¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£