Ê¿¼êÍ§ÍüÆà¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼2026¡ÖSLEEPING DANCER¡×É½»æ¡ÊÄó¶¡¼Ì¿¿¡Ë

¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/17¡ÛÊ¿¼êÍ§ÍüÆà¤¬¡¢2025Ç¯12·î29Æü¤Ë¥½¥í½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼2026¡ØSLEEPING DANCER¡Ù¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡Ê¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä¡Ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢É½»æ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£

¢¡Ê¿¼êÍ§ÍüÆà¡¢¥½¥í½é¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼·èÄê


ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¡È¾¯½÷¡É¤«¤é°ì¿Í¤Î¡È½÷À­¡É¤Ø¤È°Ü¤ê¤æ¤¯º¢¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ëÆÃÍ­¤Î´¶¾ð¡×¤ò¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÊ¿¼êÍ§ÍüÆà¤Îºß¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤1Æü¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë»£¤ê¤ª¤í¤·¡£¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ï¡¢¹­¤²¤ë¤ÈÊÉ³Ý¤±¥¿¥¤¥×¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤­¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë

¢¡Ê¿¼êÍ§ÍüÆà¡ÖSLEEPING DANCER¡×³µÍ×


¡Ú³µÍ×¡Û
¡¦¥½¥í½é¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼2026¡ÖSLEEPING DANCER¡×
¡¦2025Ç¯12·î29Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
¡¦Label¡§Virgin Music

¡Ú¾¦ÉÊ»ÅÍÍ¡Û
¡¦ÆâÍÆ¡§Æó¤ÄÀÞ¤ê¥«¥ì¥ó¥À¡¼ ¡Ê2026Ç¯1·î¡Á12·î¡Ë
¡¦¥µ¥¤¥º¡§A2Æó¤ÄÀÞ¤ê¡Ê»Å¾å¤¬¤ê¡¿A3²£420¡ß297mm¡Ë
¡¦¥Ú¡¼¥¸¿ô¡§28P

¡ÚNot Sponsored µ­»ö¡Û