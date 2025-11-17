Ê¿¼êÍ§ÍüÆà¡¢¥½¥í½é¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼·èÄê ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Öºß¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤1Æü¡×É½»æ¤â²ò¶Ø
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/17¡ÛÊ¿¼êÍ§ÍüÆà¤¬¡¢2025Ç¯12·î29Æü¤Ë¥½¥í½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼2026¡ØSLEEPING DANCER¡Ù¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡Ê¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä¡Ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢É½»æ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¿¼êÍ§ÍüÆà¡¢¡È¥¿¥È¥¥¡¼¡É¡õÀÄÈ±¤¬ÏÃÂê¤Î¿·¥Ó¥¸¥å
ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¡È¾¯½÷¡É¤«¤é°ì¿Í¤Î¡È½÷À¡É¤Ø¤È°Ü¤ê¤æ¤¯º¢¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ëÆÃÍ¤Î´¶¾ð¡×¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÊ¿¼êÍ§ÍüÆà¤Îºß¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤1Æü¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë»£¤ê¤ª¤í¤·¡£¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ï¡¢¹¤²¤ë¤ÈÊÉ³Ý¤±¥¿¥¤¥×¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú³µÍ×¡Û
¡¦¥½¥í½é¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼2026¡ÖSLEEPING DANCER¡×
¡¦2025Ç¯12·î29Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
¡¦Label¡§Virgin Music
¡Ú¾¦ÉÊ»ÅÍÍ¡Û
¡¦ÆâÍÆ¡§Æó¤ÄÀÞ¤ê¥«¥ì¥ó¥À¡¼ ¡Ê2026Ç¯1·î¡Á12·î¡Ë
¡¦¥µ¥¤¥º¡§A2Æó¤ÄÀÞ¤ê¡Ê»Å¾å¤¬¤ê¡¿A3²£420¡ß297mm¡Ë
¡¦¥Ú¡¼¥¸¿ô¡§28P
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¿¼êÍ§ÍüÆà¡¢¡È¥¿¥È¥¥¡¼¡É¡õÀÄÈ±¤¬ÏÃÂê¤Î¿·¥Ó¥¸¥å
¢¡Ê¿¼êÍ§ÍüÆà¡¢¥½¥í½é¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼·èÄê
ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¡È¾¯½÷¡É¤«¤é°ì¿Í¤Î¡È½÷À¡É¤Ø¤È°Ü¤ê¤æ¤¯º¢¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ëÆÃÍ¤Î´¶¾ð¡×¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÊ¿¼êÍ§ÍüÆà¤Îºß¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤1Æü¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë»£¤ê¤ª¤í¤·¡£¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ï¡¢¹¤²¤ë¤ÈÊÉ³Ý¤±¥¿¥¤¥×¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Ê¿¼êÍ§ÍüÆà¡ÖSLEEPING DANCER¡×³µÍ×
¡Ú³µÍ×¡Û
¡¦¥½¥í½é¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼2026¡ÖSLEEPING DANCER¡×
¡¦2025Ç¯12·î29Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
¡¦Label¡§Virgin Music
¡Ú¾¦ÉÊ»ÅÍÍ¡Û
¡¦ÆâÍÆ¡§Æó¤ÄÀÞ¤ê¥«¥ì¥ó¥À¡¼ ¡Ê2026Ç¯1·î¡Á12·î¡Ë
¡¦¥µ¥¤¥º¡§A2Æó¤ÄÀÞ¤ê¡Ê»Å¾å¤¬¤ê¡¿A3²£420¡ß297mm¡Ë
¡¦¥Ú¡¼¥¸¿ô¡§28P
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û