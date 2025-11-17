“ぼっち系⼥⼦⼤⽣クリエイター”わたげ、初のエッセイ刊行決定 不登校・友達0⼈…実体験⾚裸々つづる【ぼっち⾼校⽣】
【モデルプレス＝2025/11/17】ぼっち系⼥⼦⼤⽣クリエイターのわたげが、初のエッセイ【ぼっち⾼校⽣】（発⾏：学びリンク株式会社）を12⽉に発売することを発表した。
【写真】“ぼっち活”で話題のインフルエンサー、ミニスカから美脚披露
同作は、不登校、通信制⾼校への転校、友達0⼈…様々な経験を得て「ぼっちでもいい」、そう彼⼥が思えるようになるまでの実体験をつづった、⾃伝的エッセイになっている。巻末には、わたげ⺟“ままげ”との「特別親⼦対談」を収録。さらに、わたげが悩みに共感するだけのコーナー「ぼっちお悩み共感室」、「ぼっち活の⼼得」を詰め込んだ「わたげ流 ぼっち活のススメ」ほか、撮り下ろしフォトも多数掲載されている。
わたげは「私の孤独な⼈⽣がなんとエッセイ本になりました…！不登校になった過去や通信制⾼校への転校、そしてその後『ぼっちクリエイター』になった波瀾万丈でワクワクな⼈⽣について⾚裸々に話しています！この本を通して、『“みんなで⼀緒に”ぼっちをたのしむぞ！』そんな気持ちになってもらえたらうれしいです」とコメントを寄せている。（modelpress編集部）
10代⼥⼦が選ぶ好きなTikToker1位を獲得した経緯を持つぼっち系⼥⼦⼤⽣クリエイター。TikTokのフォロワーは110万⼈を突破し、中でも「バレずにTikTok撮ってみた選⼿権」がバズ。YouTubeでも友達がいないことから、⾃ら1⼈で外⾷をしたり、1⼈で外に出かける“ぼっち活”を発信し、11月17日現在でチャンネル登録者数は62万⼈を超え、多くの共感を得て⼈気となっている。
■ 著者：わたげ
■ 発⾏：学びリンク株式会社
■ 体裁：四六判240ページ
■ 発売⽇：2025年12⽉
■ 予約開始⽇：11月18日（⽕）午後から順次
■ 発売⽇：12⽉中旬予定
■ 販売先：Amazon、楽天ブックスなどネット書店、ほか全国書店にて
【Not Sponsored 記事】
◆わたげ、初のエッセイ刊行決定
◆わたげプロフィール
◆「ぼっち⾼校⽣」詳細
