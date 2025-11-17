THE RAMPAGE川村壱馬、精神面の不調で活動休止「治療と療養に専念する必要があると診断」韓国公演は延期・年末イベントは欠席【全文】
【モデルプレス＝2025/11/17】THE RAMPAGEの川村壱馬（28）が活動休止することがわかった。11月17日、公式サイトを通じて発表された。
所属事務所は、「先週、THE RAMPAGEメンバーの川村壱馬に精神面の不調が確認され、医師の診察を受けました。その結果、心身の回復を最優先し、治療と療養に専念する必要があると診断されました。これを受け、当面の間活動を休止することとなりました」と川村の活動休止を報告した。
今後の活動について、11月22日に開催を予定している『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 “PRIMAL SPIDER” 〜Borderless Threads〜 in SEOUL』は開催延期に。12月24日、25日（木）開催予定の『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 “PRIMAL SPIDER THE FINAL”〜大暴年会〜』、12月31日開催予定の『THE RAMPAGE COUNTDOWN LIVE 2025→2026』については15人での実施となることを伝えた。
また、12月3日放送のフジテレビ『FNS歌謡祭2025』、12月6日に出演を予定している『TGC HIROSHIMA 2025』も15人での出演に。「日頃より応援してくださっている皆様をはじめ、楽しみにお待ちいただいておりました皆様、関係者の皆様には、ご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます」とし、「今回のお知らせにつきまして、診断結果や関係各所への説明および調整に時間を要したため、お知らせまでにお時間をいただきましたこと、重ねてお詫び申し上げます」と謝罪した。
そして、「SNS上において憶測や誤情報の拡散、ならびに個人への誹謗中傷を含む心ない投稿が多数見受けられます。これらは、本人およびメンバー、関係者の心身に大きな負担を与え、プライバシーを著しく侵害する可能性があります。皆様におかれましては、節度ある行動にご協力いただき、温かく見守っていただけますようお願い申し上げます」と呼びかけ。最後には、「本人の体調回復を最優先に考え、メンバー・スタッフ一同サポートしてまいります。活動再開の時期につきましては、医師の判断を踏まえ、慎重に検討のうえ、改めてご報告申し上げます」と記し、「改めまして、いつも応援してくださる皆さま、関係者の皆さまには、ご心配とご迷惑をおかけいたしますが、今後ともTHE RAMPAGEならびにLDH JAPANへの変わらぬご声援のほど、よろしくお願い申し上げます」と結んでいる。
また、THE RAMPAGEメンバーからのコメントも公開。「また、韓国で予定していたライブの延期により、日程を調整し、渡航の準備まで進めてくださっていた皆さまには、多大なご迷惑をおかけしてしまい、本当に申し訳ございません」と謝罪し「しばらくの間、壱馬は心と身体を整える時間をいただきますが、その間、僕たち15人は歩みを止めることなく、進化し続けます。そして、これまで以上に強いチームとなり、いつでも安心して帰ってこられる“場所”をしっかり守っていきたいと思います」と伝えた。
そして「壱馬はこれまで、THE RAMPAGEのことを想い、仲間やRAVERSの皆さんと真剣に向き合いながら活動を続けてきました。そんな壱馬だからこそ、今回自分と向き合う時間が必要になったことを、僕たちも受け止めています」と川村の休養について触れ、「そしてRAVERSの皆さんにも、壱馬が再びステージに立つその瞬間を、これまでと変わらず温かく包み込んでいただけたら、僕たちにとってもこれ以上心強いことはありません。復帰までどれくらいの時間が必要なのか、今はまだわかりません。しかし、自分らしい姿で戻ってきてくれることを願っていますし、僕たちはその瞬間を待ちたいと思っています」と心境を明かしていた。（modelpress編集部）
いつもTHE RAMPAGEならびにLDH JAPANへの温かい応援をいただき、誠にありがとうございます。
先週、THE RAMPAGEメンバーの川村壱馬に精神面の不調が確認され、医師の診察を受けました。その結果、心身の回復を最優先し、治療と療養に専念する必要があると診断されました。これを受け、当面の間活動を休止することとなりました。突然のご報告となりましたこと、深くお詫び申し上げます。
〈今後の公演に関して〉
11月22日（土）に韓国での開催を予定しておりました『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 “PRIMAL SPIDER” 〜Borderless Threads〜 in SEOUL』は、主催者との協議の結果、先方の意向を踏まえ、延期することとなりました。払い戻し及び振替公演の詳細につきましては、決定次第改めてご案内申し上げます。
12月24日（水）、25日（木）開催予定の『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 “PRIMAL SPIDER THE FINAL”〜大暴年会〜』ならびに12月31日（水）開催予定の『THE RAMPAGE COUNTDOWN LIVE 2025→2026』は、川村壱馬を除く15名で実施いたします。払い戻しの詳細につきましては、決定次第改めてご案内申し上げます。
詳細のご案内まで、今しばらくお待ちいただけますと幸いです。
〈今後の出演に関して〉
以下の出演予定の番組・イベントにつきましても、15名で出演いたします。
・12月3日（水） フジテレビ『FNS歌謡祭2025』
・12月6日（土） 『TGC HIROSHIMA 2025』
日頃より応援してくださっている皆様をはじめ、楽しみにお待ちいただいておりました皆様、関係者の皆様には、ご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。
今回のお知らせにつきまして、診断結果や関係各所への説明および調整に時間を要したため、お知らせまでにお時間をいただきましたこと、重ねてお詫び申し上げます。
なお、SNS上において憶測や誤情報の拡散、ならびに個人への誹謗中傷を含む心ない投稿が多数見受けられます。これらは、本人およびメンバー、関係者の心身に大きな負担を与え、プライバシーを著しく侵害する可能性があります。皆様におかれましては、節度ある行動にご協力いただき、温かく見守っていただけますようお願い申し上げます。
弊社といたしましては、本人の体調回復を最優先に考え、メンバー・スタッフ一同サポートしてまいります。活動再開の時期につきましては、医師の判断を踏まえ、慎重に検討のうえ、改めてご報告申し上げます。
改めまして、いつも応援してくださる皆さま、関係者の皆さまには、ご心配とご迷惑をおかけいたしますが、今後ともTHE RAMPAGEならびにLDH JAPANへの変わらぬご声援のほど、よろしくお願い申し上げます。
令和7年11月17日
株式会社 LDH JAPAN
この度の発表の通り、川村壱馬は一定期間、活動を休止させていただくこととなりました。
また、韓国で予定していたライブの延期により、日程を調整し、渡航の準備まで進めてくださっていた皆さまには、多大なご迷惑をおかけしてしまい、本当に申し訳ございません。
しばらくの間、壱馬は心と身体を整える時間をいただきますが、その間、僕たち15人は歩みを止めることなく、進化し続けます。そして、これまで以上に強いチームとなり、いつでも安心して帰ってこられる“場所”をしっかり守っていきたいと思います。
壱馬はこれまで、THE RAMPAGEのことを想い、仲間やRAVERSの皆さんと真剣に向き合いながら活動を続けてきました。そんな壱馬だからこそ、今回自分と向き合う時間が必要になったことを、僕たちも受け止めています。
そしてRAVERSの皆さんにも、壱馬が再びステージに立つその瞬間を、これまでと変わらず温かく包み込んでいただけたら、僕たちにとってもこれ以上心強いことはありません。復帰までどれくらいの時間が必要なのか、今はまだわかりません。しかし、自分らしい姿で戻ってきてくれることを願っていますし、僕たちはその瞬間を待ちたいと思っています。
RAVERSの皆さん、いつも支えてくださり、本当にありがとうございます。これからもTHE RAMPAGEをどうかよろしくお願いいたします。
THE RAMPAGE
メンバー一同
