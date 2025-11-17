女優の本田翼（33）が14日、都内で行われた「SHEIN BLACK FRIDAY 2025 プレス発表会」に登場した。

本田翼“おにぎり動画”ににじむ「巧みさ」「可燃性」…コメ不足ゆえの強力な訴求力！

5日にパリの老舗百貨店BHVに直営店がオープンし、爆安ぶりに長蛇の列ができたことでも話題。ブルーのニットにチェックのボトム姿の本田は「これ靴も入れて、全部で6600円なんです！」とコメントし会場を驚かせた。これから買いたい服について「マフラーやストールは冬の楽しみですね。あとは最近着ていなかったモッズコートやアーミーものが気になります」とファッションセンスが光るトークを展開した。

本田の私服コーデは女性たちに絶大な人気。「彼女を語るときは“等身大”という言葉で表現される。ファッションだけでなく、ストレートのボブヘアなど、マネできそうな感じが支持されています」（ファッション誌編集）というほど。

元テレビ朝日プロデューサーの鎮目博道氏がこう言う。

「本田さんはゲームだったり、オフの時間を発信していて、普段着で、努力しなくてもいい脱力感が“等身大”の印象を与え、手に届きそうな印象を与える不思議な存在。一方でK-POPアイドルも人気ですが、ものすごい努力の上に成り立っていて、どうにもマネできない憧れの対象。自分のためのファッションを考えたとき、手に届きそうなお手本が本田さんになるのです。今、アイドルが皆、女子力全開で、ボーイッシュなとか、同性人気の高いキャラがいなくなり、いつのまにか一強状態になったところもあります。さらにナチュラルテイストの本田さんは年齢も感じさせないところが強みでしょう」

女子力全開のザ・アイドルが増えたせいで、ぽっこりと“ガラパゴス状態”になった本田。まだまだ活躍の場を広げそうだ。

