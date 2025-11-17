【伊藤園レディス】最終日

渋野日向子に「ジャンボ尾崎に弟子入り」のススメ…国内3試合目は50人中ブービー終戦

プロ8年目の脇元華（28）が通算16アンダーでツアー初優勝を飾った今大会。米女子下部エプソンツアーから来季レギュラーツアーへの昇格を決めた原英莉花（26）が出場し、脇元から4打差4位で終えた。

原はこの大会に7度出場し、最高位は2022年の7位。開幕直前には「このコースはあまり得意じゃない。けっこう狙いにくいんです」と語っていたが、目標だった60台のスコアを3日間並べてこれまでのべストフィニッシュとなった。

原は昨年、国内外で30試合に出場し、3日間連続で60台のスコアをマークしたのは4日間大会の大東建託・いい部屋ネットレディスのみ。

ここ数年は苦戦が続いたが、今季下部ツアーで揉まれたことで、苦手コースでも好スコアを連発し、ファンを大いに沸かせた。

ゴルフライターの吉川英三郎氏は、米女子ツアーのシード権を失った渋野日向子（27）にも「下部ツアー参戦」を勧める。

「今年の渋野は米ツアー23試合で予選落ち13回。つらいときでもマスコミの前できちんと話をするし、シード権喪失が決まった前週の試合でもマイクの前で涙を流しながら『ひどい1年だった』と語っていた。出場試合を増やすため、12月の米ツアー予選会に出るようですが、下部ツアーでイチから自分のゴルフを見直すのもひとつの手です」

吉川氏が続ける。

選手ファーストとは言えないが…

「米ツアーに戻るにしろ、国内ツアーに復帰するにせよ、人気選手だけに常にマスコミ対応が求められる。だが、メンタルや技術を立て直して上位争いできるまでには少し時間がかかるだろうし、いろいろな質問に答えるのもおっくうになる。下部ツアーの会場は、試合用に整備されていないところもあるし、空港から遠いなど選手ファーストとは言えませんが、ギャラリーやマスコミが皆無に等しいのは、今の渋野にとってはよい環境です。人気選手ですからスポンサーに相談しなければならないでしょうが、下部ツアーなら雑音を気にせずゴルフに集中できる。自分のペースでじっくり立て直せばいいのです」

ポイントランクが101位以下の渋野は来季、出場優先順位が予選会の上位25人より下がるため、その予選会を受けるわけだが、下部ツアーには参戦できる。

遠回りすることが結果的に近道になることもある。

◇ ◇ ◇

一方、テレビ解説でもおなじみの女子プロ・塩谷育代氏は渋野について「ゴルフを遮断すること」を提言している。いったいどういうことなのか。その真意とは。

