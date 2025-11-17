フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ米国杯（レークプラシッド）は日本時間17日、女子フリーを行い、SP首位の渡辺倫果（23）が得点を伸ばせず、合計210.96点で2位。GPシリーズ上位6人によるファイナル進出はお預けとなった。

女子フィギュア界の新星・中井亜美の強みは究極のプラス思考と鋼のメンタル

今季は来年2月開幕のミラノ・コルティナ冬季五輪のプレイヤー。ミラノ大会を最後に現役引退を表明している坂本花織（25）らにメダル獲得が期待されているものの、五輪本番では米ロの刺客が立ちはだかる。

米国からは2024年世界選手権2位のイザボー・レビト（18）。大技を駆使した派手さはないものの、安定したスケーティングには定評があり、米国の次期エース。昨季終盤から両かかとの故障に苦しんできたが、今季はGPシリーズフランス杯こそ4位に終わったものの、同カナダ杯では中井亜美（17）を抑えて2位に入り、完全復活をアピールした。ミラノ五輪代表入りが確実視されている。

一方、ウクライナへの軍事侵攻で国際大会の出場禁止の制裁を受けているロシアではアデリア・ペトロシャン（18）が強敵だ。

今年9月のミラノ五輪世界最終予選（北京）で優勝し、個人の中立選手（AIN）としての出場権を手にした。国際大会への出場が制限されているため、詳細な演技構成などはベールに包まれている部分が多いものの、トリプルアクセル（3回転半）や4回転など高難度のジャンプを駆使して、ロシア選手権2連覇を果たした。選手層が厚い同国で不動の女王として君臨している。

ミラノ五輪ではレビト、ペトロシャンの米ロの2人による優勝争いになると予想する海外メディアもある。

日本勢は米ロの争いに割って入り金メダル獲得なるか。