デギンドスＥＣＢ副総裁 金融安定報告書、第一は金融市場の調整リスク

デギンドスＥＣＢ副総裁

金融安定報告書は3つの主要リスクに焦点を当てる

第一は金融市場の調整リスク

市場心理の急変リスクが存在

財政課題も主要な脆弱性要因

銀行は信用力の悪化に直面する可能性

銀行の耐性は利益と資本によって支えられている

経済的ショックは企業デフォルト増加につながる恐れ

近年実施した銀行向けマクロプルーデンシャル措置を維持

非銀行セクター向けマクロプルーデンシャル枠組みの監視強化と拡充

経済ショックにより企業デフォルト増加、評価損修正、私募ファンド及び投資家の損失発生リスク

成長見通しはやや楽観的

賃金動向は適切な方向へ

