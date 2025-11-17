デギンドスＥＣＢ副総裁 金融安定報告書、第一は金融市場の調整リスク
デギンドスＥＣＢ副総裁
金融安定報告書は3つの主要リスクに焦点を当てる
第一は金融市場の調整リスク
市場心理の急変リスクが存在
財政課題も主要な脆弱性要因
銀行は信用力の悪化に直面する可能性
銀行の耐性は利益と資本によって支えられている
経済的ショックは企業デフォルト増加につながる恐れ
近年実施した銀行向けマクロプルーデンシャル措置を維持
非銀行セクター向けマクロプルーデンシャル枠組みの監視強化と拡充
経済ショックにより企業デフォルト増加、評価損修正、私募ファンド及び投資家の損失発生リスク
成長見通しはやや楽観的
賃金動向は適切な方向へ
