ドル円一時１５４．８３レベル、小幅に高値伸ばす＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ドル円は一時154.83レベルと小幅に本日の高値を伸ばしている。東京朝方の154.42レベルを安値にじり高の動きとなっている。



ユーロドルはロンドン時間に入るとドル買いに調整が入り、1.1595レベルを安値に1.1610-20レベルまで反発した。しかし、再び1.1600付近へと下げてきている。ユーロ円は179.26から179.72までのレンジで振幅。先週末NY終値付近で売買が交錯。



ポンドドルは反発。1.3136レベルを安値に、1.3181レベルと本日の高値を更新した。対円や対ユーロでもポンド買いが優勢になっている。



USD/JPY 154.75 EUR/USD 1.1601 GBP/USD 1.3163

