こちらは、アメリカ企業Sierra Space（シエラ・スペース）が開発中の宇宙往還機（スペースプレーン）「Dream Chaser（ドリームチェイサー）」の1号機「Tenacity（テナシティ）」が、地上で牽引試験を受けた時の様子。

Dream Chaserの初飛行に向けた試験の進捗状況公表にあわせて、Sierra Spaceが2025年11月13日付で公開しました。

【▲ アメリカ・フロリダ州の打ち上げ・着陸施設で牽引試験を受けるSierra Spaceの宇宙往還機「Dream Chaser（ドリームチェイサー）」（Credit: Sierra Space）】

試験はアメリカ・フロリダ州の打ち上げ・着陸施設（LLF: Launch and Landing Facility、旧シャトル着陸施設）で実施。大型トラックがDream Chaserを高速で牽引し、滑走路へ着陸した時の挙動をシミュレートするとともに、自律航法のパラメータが検証されました。

上述の牽引試験の他にも、NASA＝アメリカ航空宇宙局の施設における電磁干渉（EMI）と電磁両立性（EMC）の試験や、NASAの通信衛星「TDRS（Tracking and Data Relay Satellite）」を経由したミッションコントロールセンターとの通信能力の実証、着陸後の回収リハーサルが実施されました。

今後は2025年12月に音響試験が予定されていて、その後は国家安全保障ミッションを見据えた改修の検討・実施が計画されているということです。

Sierra SpaceはDream Chaserの初飛行について、2026年第4四半期に目標を定めています。

Dream Chaserとは

【▲ Sierra Spaceが開発中の宇宙往還機「Dream Chaser（ドリームチェイサー）」（Credit: Sierra Space）】

Dream Chaserは再利用可能な無人の宇宙往還機です。かつてNASAが運用していたスペースシャトルのように翼を備えていて、地球へ帰還する時は滑走路に着陸します。

全長は30フィート（約9m）で、6トン以上の物資（与圧・非与圧合わせて）を搭載可能。打ち上げにはUnited Launch Alliance（ユナイテッド・ローンチ・アライアンス、ULA）の「Vulcan（バルカン、ヴァルカン）」ロケットが使用されます。

当初はNASAのCRS-2（商業補給サービス2）の下で、ISSに最低7回の補給ミッションを行う予定でした。しかし、20年にわたるDream Chaserの開発は最終段階でも遅れが生じており、NASAは2025年9月にSierra Spaceとの契約を変更。初飛行はISSへの物資補給を伴わない飛行試験となる予定です。

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

参考文献・出典Sierra Space - Sierra Space's Dream Chaser® Spaceplane Successfully Completes Critical Pre-flight Milestones