¡¡Âçµ¬ÌÏ¤ÊÅê»ñº¾µ½¤ä»ñ¶âÀö¾ô¤Ê¤É¹ñºÝÅª¤ÊÈÈºá¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤·¤ÆÊÆ»ÊË¡¾Ê¤¬ÁÊÄÉ¤·¤¿¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î²Ú¿Í·Ï´ë¶È¡Ö¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡×¤Î¥Á¥§¥ó¡¦¥¸¡¼²ñÄ¹¤¬¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¤Î¹âµéÊª·ï¤ò½»µï¤È¤·¤Æ³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬17ÆüÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¥§¥ó²ñÄ¹¤¬2022Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿²ñ¼Ò¤ÎË¡¿ÍÅÐµÊí¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡À©ºÛ¤ò²Ê¤·¤¿ÊÆºâÌ³¾Ê¤Ï¡Ö¥¢¥¸¥¢ºÇÂç¤ÎÈÈºáÁÈ¿¥¡×¤Î¼óËÅ¼Ô¤È»ØÅ¦¡£¥Á¥§¥ó²ñÄ¹¤¬¼«¤éµ¯¶È¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆüËÜ¹ñÆâ¤ËÄ¹´üÂÚºß²ÄÇ½¤ÊºßÎ±»ñ³Ê¤òÆÀ¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÊÆÅö¶É¤Ï¥Á¥§¥ó²ñÄ¹¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë°Å¹æ»ñ»º¤Î¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥óÌó120²¯¥É¥ë¡ÊÌó1Ãû8Àé²¯±ß¡Ë¤ÎË×¼ý¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤¿¡£°ãË¡¤Ê¼êÃÊ¤Ç¤«¤½¸¤á¤¿»ñ¶â¤Ïµð³Û¤Ç¡¢°ìÉô¤¬»ñ¶âÀö¾ô¤Ê¤É¤Ç¹ñÆâ¤Ë´ÔÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¹ñÀÒ¤ò»ý¤ÄÃæ¹ñ·Ï¤Î¥Á¥§¥ó²ñÄ¹¤Î²ñ¼Ò¤Ï¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤òÀßÎ©¡£Åö½é¤Ï¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¼óÅÔ¥×¥Î¥ó¥Ú¥ó¤Î¥×¥ê¥ó¥¹ËÜ¼Ò¥Ó¥ë¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¶è²è¤Î½»½ê¤òÅÐµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢24Ç¯¤Ë¹Á¶èËÌÀÄ»³¤Î¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë°Ü¤·¤¿¡£