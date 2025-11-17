潟上市のブルーメッセあきたでシクラメンフェアが開かれています。



地元農家が育てた色鮮やかなシクラメンを求め、連日、多くの買い物客で賑わっています。



出荷の最盛期に合わせて、毎年この時期に開かれているシクラメンフェアは、期間中、約3万鉢が並びます。



今年は天候に恵まれて、品質や咲きぶりが良いということです。



地元で生産しているため流通コストが抑えられることから、市場よりも3割ほど安く購入することができます。





生産者のひとりで、去年11月に開かれた全国花き品評会のシクラメン部門で最優秀賞にあたる農林水産大臣賞を受賞した佐藤壮真さんです。佐藤園芸 佐藤壮真さん「今年すごくよくできたなと思ってるのがこのアンシャンテという品種なんですけど、今年ブルーメッセに初登場した品種で、葉っぱの数もすごく多くできていて」「生産者がすごく限られているので希少性もあって、この秋田では自分のところでしか買えないものになっているので、ぜひこのシクラメンフェアで見ていただければなと思っている品種ですね」生産者と「顔が見える関係」が築けるのも魅力のひとつです。購入した女性「水やりは朝の午前中にやって光合成を促進してその日のうちに乾かすんだってわかったわ、よかった、いいですね」シクラメンフェアは、潟上市のブルーメッセあきたで今月24日まで開かれています。