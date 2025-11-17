「迷わず2着買いした！」【しまむら】1,639円には見えない！「優秀ファーベスト」

一点投入で秋冬ムードを盛り上げてくれるフェイクファーのアイテム。大人コーデにプラスワンでシャレ見えを狙うなら、ベストがおすすめです。そこで今回は、@miu___wearさんが【しまむら】で「迷わず2着買い」したという高見えベストをご紹介。ぜひ在庫がなくなる前にゲットして。

上品な雰囲気を醸し出すハイネックベスト

【しまむら】「TNKファーベスト」\1,639（税込）

大人コーデに合わせやすい、上品なハイネックのフェイクファーベスト。手触りの良さそうな素材感で高見えし、@miu___wearさんも「1639円には見えません」とコメント。お尻にかかる丈感で、さり気なく体型カバーも狙えそう。裾のドロストでシルエットのアレンジができるのもポイントです。

もこもこのフェイクファーで秋冬ムードに

【しまむら】「TNKプードルファーベスト」\1,639（税込）

一点投入で秋冬ムードを盛り上げてくれるもこもこベスト。カジュアルな素材感ながら、シックな色味で大人世代もトライしやすそうです。ゆるっと羽織るほか、前を閉めてハイネックにして着るのも◎ 両サイドにはポケット付きで便利。裾にはドロスト付きで、自分好みのシルエットに調整できます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@miu___wear様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M