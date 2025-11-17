Stray Kids（ストレイキッズ）の公式Xが更新。全員がブラックスーツを纏った美麗オフショットが公開された。

【写真】タイトなブラックスーツで美しさ際立つStray Kids【動画】新曲「DIVINE」MVティザー／一番好きなシグネチャーダンスを踊る／JTBC『ニュースルーム』インタビュー（日本語字幕選択可能）

■8人で出演！スキズがニュース番組で語った固い絆にファン感動

これは11月16日に放送の韓国のテレビ局JTBCのニュース番組『ニュースルーム』に出演した際のオフショットで、投稿には「音楽について率直に語り合った時間 いつも心を込めた音楽で応えていきます、STAY（ステイ／Stray Kidsのファンネーム）」とのメッセージが添えられている。

写真では、金髪のBang Chan（バンチャン）、Lee Know（リノ）、Felix（フィリックス）は黒シャツ、その他のメンバーは白シャツでシックなブラックのスーツを着こなし、ピースやグッドサインでポーズを決めている。

番組では練習熱心なメンバーや代表曲について、リノとHyunjin（ヒョンジン）による新曲ポイントダンス披露など、メンバーの魅力が満載のトークが展開された。チームワークの秘訣としてI.N（アイエン）は「会話をたくさんすること」と明かし、バンチャンは「一緒に長くいたいと思える人たち。そして未来がどうなるのか気になる人たち。そういう大切な存在なんだと思います」と話し、固い絆を見せた。

なお、放送前に番組のInstagramに公開された動画では、メンバーたちそれぞれが「一番好きなシグネチャーダンス」を披露しているので合わせてチェックしたい。

SNSでは「スキズの細身スーツほんと最高」「全員ビジュ良すぎて目が忙しい」「8人全員かっこよくて輝いててありがとう」「8年目に入っても変わらずメンバー仲良くたくさん活動してくれて感謝」など、さまざまな感想が寄せられている。

■スケール感ある映像美が話題！スキズ新曲「DIVINE」MVティザー公開

グループの公式SNSでは11月21日にリリースするアルバム『DO IT』のダブルタイトル曲「DIVINE」のMVティザーも公開。扇を使ったアクションや水墨画のアニメーションを交えた壮大なスケールの映像が注目を集めている。

■動画：スキズ・率直な思いを語ったJTBC『ニュースルーム』（日本語字幕選択可能）