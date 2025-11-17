11月15日、今井翼が情報バラエティ番組『土曜はナニする！？』（カンテレ制作、フジテレビ系）に出演した。バラエティのロケを満喫した今井だったが、“激変”ぶりが注目を集めているようだ。

「南海キャンディーズ」の山里亮太とフリーアナウンサーの宇賀なつみがMCを務める同番組は、週末を有意義に過ごす生活情報を届けるもの。今井は、「わがままドライブ! 山ちゃんチョット付き合って！」に出演した。

「ゲストのわがままな要望に山里さんが応えるドライブ企画です。今井さんはサングラスをつけて新宿の街を歩いたり、ラーメンとカレーを食べ歩くなど、普段なかなかできないことをリクエストしていました」（スポーツ紙記者）

山里とともにロケを満喫していた今井だったが、放送後のXでは

《一瞬誰だか解らなかった》

《え、今井翼だったの、、？？》

《今井翼今こんな感じなんかよ》

など、驚く声が聞かれていたのだ。今井は2018年に旧ジャニーズ事務所を退所し、現在は俳優として活動しているが、アイドル時代からの激変ぶりが注目されたようだ。

「目鼻立ちがはっきりした今井さんは、爽やかなルックスで人気を博しました。今回の番組では、ひげを生やし、体つきもがっしりしていたため、驚いた人もいたのでしょう。今井さんは世間がハロウィンに盛りあがる10月31日も、Instagramで週3回、スイミングとウエイトトレーニングをしていることを明かし、ジムで撮影した写真をアップしていました。その際、胸板が厚く、肩幅もあり、ワイルドなビジュアルがファンからも好評でした」（芸能記者）

旧ジャニーズ時代、今井は滝沢秀明氏とともにデュオ「タッキー＆翼」として高い人気を誇った。2018年にデュオは解散し、今井は俳優、滝沢氏は芸能事務所「TOBE」を立ち上げ、同社の社長としてタレントをプロデュースするなど、2人は別々の道を歩いている。今回、今井が元相方に言及する場面もあった。

「お世話になった人を聞かれ、今井さんは『滝沢とは13歳のころから一緒にやってきて』と、滝沢さんの名前をあげました。今井さんは5月に芸能生活30周年ライブを開催しましたが、コンサートのオープニング映像の演出を滝沢さんが担当したのです。

この演出は、今井さんがオファーしたようで、久しぶりに滝沢さんに連絡したことを明かしました。退所後、今井さんが公の場で滝沢さんの名前を出すことは少なかったです。ただ、ライブ演出で接点ができたことで、“世話になった人”の話題で真っ先に元相方の名前を出すなど、関係性も変化しているのかもしれません」（同前）

タッキー＆翼の解散から7年が経ち、2人の“夢物語”は新たな展開を迎えているようだ。