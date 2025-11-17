タレントの矢口真里（42）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。2026年2月にディナーショーを開催することを報告した。

矢口は「来年の2月7日に『保田圭・矢口真里カジュアルディナーショー2026 Sweet Valentine's Day with You 』を行うことになりましたー」「圭ちゃんと一緒に色んな歌を歌えるの、単純に凄く楽しみだし嬉しいです 皆さんに楽しんでもらえるように沢山練習します」とディナーショーを元モーニング娘。メンバーでタレント・保田圭と開催することを報告。

さらに、「今構成とかいっぱい話してどんどん決まってるんですが、その作業も本当に好き 普段はバラエティな2人ですが、珍しくsweetを意識してますお楽しみに あっ！あと、今回ペンライト作ったので全員プレゼントですバレンタインデー近いということでチョコじゃなくてペンライトあげるー」とした上で、「まずはファンクラブ先行でチケット申し込み始まってます！！告知遅れてすみません いつもの皆さんは必ず来てね待ってます」とコメントした。

この投稿にフォロワーからは「お二人共本当に可愛いです」「素敵なお写真ですね」「お幸せそうで羨ましいですです」「早速申し込みました〜」「やったー！絶対行きます」「ディナーショー久しぶり」「最高！」などのコメントが寄せられた。