この記事をまとめると ■中国市場はポルシェにとって最重要市場となっている ■過去にポルシェは人民車「C88」を中国政府の依頼で開発したがキャンセルとなった ■そののちに中国メーカーがほぼ同一デザインの車両を発売する事態が発生した

中国政府の依頼が招いた前代未聞の結末

ポルシェにとって中国市場はいまや欠かせないどころか、最大のお得意先。ですがその昔、1990年代には中国政府から手痛い目にあわされたこともあるのです。政府の依頼で経済的なファミリーセダンを開発したものの、一方的なキャンセルをくらったばかりか、ほかの中国企業が丸パクリでクルマを作り上げたのだとか。とんでもない国際的スキャンダルですが、いったいどんな出来事だったのでしょう。

1990年代を迎えたころ、ポルシェは何度目かの財政難に襲われていました。満を持してフルモデルチェンジを敢行した964の売り上げが期待したほど伸びず、北米では1980年代の半分以下、1993年などは最盛期の10分の1にまで落ち込んでいたのです。

ここに救いの女神として現れたのが、「国家は個人の自動車購入を奨励する」と宣言した中国政府。自動車産業政策の一環として外国の自動車メーカーを招待し、中国の人民車を開発するよう要請したのでした。

これはポルシェだけでなく、メルセデス・ベンツやプジョーといったメーカーが20社も参加して、いわゆるコンペティション形式で選ばれることになっていました。当時の社長は996とボクスターを一部共用して製造するという離れ業をやってみせたヴェンデリン・ヴィーデキング。千載一遇のチャンスに鼻息を荒げたのは間違いないでしょう。

社長からハッパをかけられたからか、バイザッハの頭脳集団は、なんと4カ月という短期間で人民車のコンセプトカーを作り上げてみせました。「C88」と名付けられた4ドアのコンパクトセダンで、どこからどう見てもポルシェには見えない代物。プロポーザルモデルだからなのか、ポルシェのエンブレムどころかロゴのひとつも付いていません。

とはいえ、ポルシェらしいポイントもいくつかあって、たとえば搭載されるエンジンは1.1リッターの水平対向4気筒エンジンを計画しており、最高速は160km/hを目指していたとか。また、当時の中国では道路に突如現れるぽっかり穴など日常茶飯事だったため、ドライバーのアイポイントを上げて視界を広く確保。車名にしてもチャイナのCと、縁起がいいとされる8をぞろ目にするといったあざとさまで発揮しています。

とはいえ極めつけは、C88を政府首脳の面前でお披露目する際、ヴィーデキング社長はなんと北京語でスピーチをしたとされています。

ボツになった挙げ句の果てに……

ル・マン常勝で、パリ・ダカール連覇、アウトバーンの帝王たるポルシェが涙ぐましいまでの努力をしたにもかかわらず、結果は採用ならずにボツ。結局のところどこのメーカーも採用されず、中国政府は4年間にわたる自動車産業コラボ計画を一方的に終了させてしまったのです。これにはポルシェだけでなく、メルセデス・ベンツなどほかのメーカーもがっくりと肩を落としたことでしょう。なにしろ、ポルシェなんてC88を年間300万台も売る計画を立てていたのですから、いい面の皮とはこのことです。

ちなみに、メルセデス・ベンツはちゃっかりしていて、中国向けに開発したFCC（ファミリー・カー・チャイナ）をのちにAクラスとして発売しています。が、ポルシェがファミリーカーというのは無理筋もいいところで、C88はコンセプトカーが1台作られただけで終了ということに。

ここまでならば、「残念だったね」で終わりにもできるのですが、じつは後日談が目も当てられないほどひどいことになっています。前述のとおり、某中国車メーカーがC88のデザインをほぼそのまんまコピーして発売という暴挙。さすがにポルシェも法的措置を取ったとされていますが、いかんせん相手は4000年の「模倣文化」を蓄積しており、「他人が考えたものを真似するのは悪いことだ」という認識が薄いのだと、泣き寝入り。

一部の情報筋は、中国当局がポルシェをはじめとした海外メーカーのアイディアや技術にアクセスし、それらを活用して地元の製造業者を活性化させるための計画だとしています。が、決定的な証拠はあげられておらず、単なる噂話にすぎないものの、これを信じているメーカー関係者は少なくないようです。

ともあれ、C88のボツから30年が過ぎたいまでは、中国本土で年間8万台ものポルシェが売れているとのこと。ヴィーデキング元社長も少しは溜飲が下がるのではないでしょうか。しかしながら、売れているだけに丸パクリするメーカーはあとを絶たないようで、ポルシェと中国の関係は、数字が表すほど良好ではないのかもしれません（笑）。