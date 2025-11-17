ハクバのレンズ専用防カビ剤がAmazonでタイムセール中です。2個入りが19％OFFの714円、4個入りが10％OFFの1,503円、4個入り×2袋セットが15％OFFの2,839円となっています。

冬は乾燥の季節ではありますが、機材の保管に関してはいつだって油断せずにいたいものです。防カビ剤も消耗品なので、定期的に交換が必要となります。なるべくセールのタイミングを見計らってゲットしたいですね。