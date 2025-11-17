新規設定ファンド一覧 11月第2週（11月10日～11月14日）
11月第2週（11月10日～11月14日）に新規設定されたファンドは以下の通り。
運用開始日
〇11月12日
りそなゴールドファンド（為替ヘッジなし）
運用会社：りそなアセットマネジメント
りそなゴールドファンド（為替ヘッジあり）
運用会社：りそなアセットマネジメント
たわらノーロード米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞
運用会社：アセットマネジメントＯｎｅ
たわらノーロード米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞
運用会社：アセットマネジメントＯｎｅ
たわらノーロード米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞
運用会社：アセットマネジメントＯｎｅ
たわらノーロード米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞
運用会社：アセットマネジメントＯｎｅ
たわらノーロード米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞
運用会社：アセットマネジメントＯｎｅ
たわらノーロード米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞
運用会社：アセットマネジメントＯｎｅ
〇11月14日
ティー・ロウ・プライスキャピタル・アプリシエーション・ファンドＡコース（為替ヘッジあり）
運用会社：ティー・ロウ・プライス・ジャパン
ティー・ロウ・プライスキャピタル・アプリシエーション・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
運用会社：ティー・ロウ・プライス・ジャパン
株探ニュース