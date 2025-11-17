元中日の山本昌氏（60）と山崎武司氏（56）が、東海テレビ公式チャンネル「ドラHOTpress」に出演。中日のヘッドコーチに就任した嶋基宏氏（40）について深掘りした。

山崎氏にとっては楽天の後輩にあたる。性格もよく知る嶋のヘッドコーチ就任に「向いてると思う。もともと指導者向きの選手だった。今年はヘッドいなかったから井上監督とコミュニケーション取ってやればいい方向にいくんじゃないかな」と太鼓判を押した。

ヘッドコーチは大事なポジションで「あの野村（克也）監督でさえ楽天監督時代は橋上（秀樹）さんをヘッドコーチに置いた。監督は孤立するので、話し相手でいい」と説明した。

山本昌氏も「ヘッドを置くのは賛成。（嶋氏は）キャッチャーなので視野も広いし、ピッチャーのことも相談できる」と期待した。

山崎氏は野村監督の下で、嶋氏が野球を学んだことを強調。投手が打たれてベンチに戻ると、嶋氏の打席なのに説教が終わらなかったという。

「橋上さんが“次、嶋の打席ですが”と促しても“うるさい。待たせておけ！”って。それくらい教え込まれた」と、中日に新しい風を吹かせてくれることを期待した。