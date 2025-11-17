「日経225ミニ」手口情報（17日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限31万7792枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月17日の日経225ミニ期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の31万7792枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 317792( 317792)
ソシエテジェネラル証券 116966( 116966)
SBI証券 152005( 70939)
松井証券 44784( 44784)
楽天証券 87682( 39116)
バークレイズ証券 24196( 24196)
日産証券 18041( 18041)
サスケハナ・ホンコン 16620( 16620)
三菱UFJeスマート 23168( 13278)
マネックス証券 7011( 7011)
JPモルガン証券 3966( 3966)
フィリップ証券 3348( 3348)
ビーオブエー証券 3200( 3200)
ゴールドマン証券 2327( 2323)
インタラクティブ証券 1757( 1757)
みずほ証券 1610( 1610)
大和証券 1067( 1067)
モルガンMUFG証券 1032( 1008)
野村証券 992( 992)
UBS証券 876( 876)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 2975( 2975)
ソシエテジェネラル証券 2052( 2052)
SBI証券 1100( 484)
三菱UFJeスマート 546( 424)
マネックス証券 356( 356)
楽天証券 477( 199)
フィリップ証券 150( 150)
バークレイズ証券 115( 115)
JPモルガン証券 56( 56)
松井証券 55( 55)
ドイツ証券 38( 38)
日産証券 8( 8)
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 64( 64)
ソシエテジェネラル証券 56( 56)
フィリップ証券 25( 25)
三菱UFJeスマート 31( 15)
マネックス証券 7( 7)
SBI証券 22( 6)
JPモルガン証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
豊証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース