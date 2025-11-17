平手友梨奈、ソロ初オフィシャルカレンダー発売決定！表紙カット公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

平手友梨奈が、ソロ初のオフィシャルカレンダー2026「SLEEPING DANCER」を12月29日に発売することが決定（※数量限定販売）。併せて、表紙カットが公開された。

■“平手友梨奈の在ったかもしれない1日”がコンセプト

平手友梨奈ソロ初のオフィシャルカレンダーは、“少女”からひとりの“女性”へと移りゆく頃に生まれる特有の感情をキーワードとして、“平手友梨奈の在ったかもしれない1日”をコンセプトに撮りおろし。カレンダーは、広げると壁掛けタイプとして使用できる仕様となっている。

予約は11月17日から予約がスタート。数量限定販売のため、早めにチェックしよう。

■リリース情報

2025.10.29 ON SALE

DIGITAL SINGLE「失敗しないメンヘラの育て方」

