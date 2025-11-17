「TOPIX先物」手口情報（17日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限1万2965枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月17日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万2965枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 12965( 12965)
ソシエテジェネラル証券 8575( 8575)
JPモルガン証券 2758( 2758)
バークレイズ証券 2747( 2747)
ゴールドマン証券 9716( 2016)
ビーオブエー証券 1716( 1716)
モルガンMUFG証券 979( 979)
サスケハナ・ホンコン 761( 761)
ドイツ証券 547( 547)
日産証券 346( 346)
UBS証券 290( 290)
シティグループ証券 275( 275)
BNPパリバ証券 215( 215)
インタラクティブ証券 142( 142)
SBI証券 174( 132)
HSBC証券 113( 113)
野村証券 7402( 102)
フィリップ証券 56( 56)
三菱UFJ証券 32( 32)
三菱UFJeスマート 17( 15)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース