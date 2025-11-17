年内最後の強化試合を終え、いよいよ来年3月に行われるWBCへ照準を合わせる野球日本代表・侍ジャパン。現役時代にはWBCメンバーとして優勝に貢献した福留孝介さんが、2026年WBCの侍ジャパンのスタメン、ベストメンバーを予想しました。

1番から4番にはメジャーリーガーなど強打者を並べる

まず名前をあげたのは、「1番・DH」で大谷翔平選手(ドジャース)。MLBの舞台でもMVPを獲得するなど最強打者として名をはせる大谷選手ですが、1番起用について「一番打席の数が多く回ってくる。一番打ち慣れてますし、そういった意味では大谷選手のプレーを邪魔しないのでは」と予想しました。

さらに「2番」にはセカンドとして牧秀悟選手(DeNA)と中野拓夢選手(阪神)を列挙。両選手とも2023年のWBCにも選出され優勝に貢献すると、現在もNPBで活躍を継続しています。

続けて最も重要とした「3番」には、ライトとして鈴木誠也選手(カブス)を設定。今季、右打者の日本人選手としてメジャー史上初となる30HRを記録するなど躍進を見せた鈴木選手ですが「メジャーで出てくる投手に対しても知っている部分が非常に多いので。大谷選手の出塁率がどうやっても上がってくるはずなので、そうなった時に鈴木選手がある程度、頑張ってくれるかなぁ」と、期待を寄せつつ予想しました。

さらに「4番」には、巨人の主砲・岡本和真選手をファーストとして選出。来季MLB挑戦を表明している岡本選手には「どっしりしてほしい」と期待も寄せつつの予想となりました。

5・6番には阪神のおなじみコンビ

「5番・サード」には、今季セ・リーグの本塁打王に輝いた阪神・佐藤輝明選手を設定。「今年のバッティングの調子が非常によかった」と語り、クリーンアップの一員としての躍動を期待します。さらに続く「6番」にはセンターとして森下翔太選手を設定。普段から佐藤選手の次を打つことが多い森下選手ですが、福留さんは勝負強いバッティングを評価しつつ「今はライトを守ってますけど、センターもできそう」と期待を寄せて設定しました。

7番以降は初選出組もラインアップ

続く7番には、安定したバッティングも持ち味の吉田正尚選手(レッドソックス)、近藤健介選手(ソフトバンク)、万波中正選手(日本ハム)をレフトとして列挙。さらに「8番」にはショートとして前回大会も躍動を見せた源田壮亮選手(西武)に加え、楽天のルーキー・宗山塁選手をあげました。

このフレッシュな選手の予想については「若い選手がもしこういうことを経験できると、また非常に日本の日本野球機構にとって大きい」とコメント。後進の育成にも期待を寄せます。

最後に「9番」にはキャッチャーとして坂本誠志郎選手を選出。今季は前年までと比べおよそ2倍となる117 試合に出場し、キャッチャーとして阪神をけん引してきましたが、侍の正捕手としても期待を寄せて予想しました。

(11月16日放送 日本テレビ「Going! Sports&News」を再構成)