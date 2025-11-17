「日経225先物」手口情報（17日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限1万5587枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月17日の日経225先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万5587枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 15587( 15579)
ソシエテジェネラル証券 5350( 5350)
SBI証券 2488( 1402)
UBS証券 1342( 1342)
バークレイズ証券 1341( 1341)
松井証券 1186( 1186)
ゴールドマン証券 1174( 1171)
楽天証券 1426( 754)
野村証券 732( 729)
日産証券 718( 718)
JPモルガン証券 988( 620)
ビーオブエー証券 598( 572)
フィリップ証券 548( 548)
モルガンMUFG証券 507( 507)
サスケハナ・ホンコン 448( 448)
シティグループ証券 440( 440)
三菱UFJeスマート 364( 306)
インタラクティブ証券 250( 250)
BNPパリバ証券 249( 249)
みずほ証券 231( 231)
SMBC日興証券 64( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 112( 112)
ABNクリアリン証券 89( 89)
松井証券 36( 36)
SBI証券 33( 29)
三菱UFJeスマート 34( 28)
楽天証券 33( 15)
JPモルガン証券 14( 14)
バークレイズ証券 8( 8)
日産証券 3( 3)
フィリップ証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース