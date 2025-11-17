「日経225先物」手口情報（17日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限1万6715枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月17日の日経225先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万6715枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 16715( 15260)
ソシエテジェネラル証券 9110( 7878)
サスケハナ・ホンコン 2745( 2745)
SBI証券 2533( 1915)
JPモルガン証券 2216( 1566)
バークレイズ証券 1422( 1370)
モルガンMUFG証券 1919( 1269)
日産証券 1133( 1133)
松井証券 823( 823)
ビーオブエー証券 959( 702)
ゴールドマン証券 751( 685)
野村証券 1923( 567)
BNPパリバ証券 762( 486)
ドイツ証券 400( 384)
三菱UFJeスマート 411( 377)
楽天証券 483( 299)
みずほ証券 1283( 270)
フィリップ証券 241( 241)
UBS証券 1066( 217)
三菱UFJ証券 1103( 205)
大和証券 411( 0)
シティグループ証券 224( 0)
SMBC日興証券 43( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 166( 166)
SBI証券 130( 84)
三菱UFJeスマート 72( 72)
松井証券 70( 70)
ABNクリアリン証券 29( 29)
楽天証券 30( 24)
マネックス証券 9( 9)
バークレイズ証券 9( 9)
日産証券 8( 8)
インタラクティブ証券 4( 4)
フィリップ証券 3( 3)
光世証券 2( 2)
ドイツ証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
JIA証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース